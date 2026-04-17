BSNL का सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान हुआ लॉन्च, सिर्फ 399 रुपए में मिलेगा फास्ट इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग

BSNL ने बेहद सस्ता और किफायती ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹399 प्रति माह रखी गई है। यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम बजट में अच्छा और भरोसेमंद इंटरनेट चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर छात्रों, घर से काम करने वालों और छोटे परिवारों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इस प्लान में हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट के साथ-साथ अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है।

इस प्लान में इंटरनेट स्पीड और डेटा कितना मिलेगा?

इस प्लान के तहत यूजर्स को 50 Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है, जो सामान्य इस्तेमाल के लिए काफी तेज मानी जाती है। इस स्पीड पर आप आसानी से HD या 4K वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम का काम भी बिना रुकावट के कर सकते हैं। इसके साथ हर महीने 3.3TB डेटा दिया जाता है। अगर कोई यूजर इस लिमिट को पार कर देता है तो उसकी स्पीड कम कर दी जाएगी।

इस प्लान की कीमत और अतिरिक्त खर्च क्या हैं?

कीमत की बात करें तो पहले 12 महीने तक इस प्लान का शुल्क ₹399 प्रति माह रहेगा, लेकिन इसके बाद यह बढ़कर ₹449 प्रति माह हो सकता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कीमत में GST शामिल नहीं है, इसलिए टैक्स जोड़ने के बाद कुल मासिक बिल लगभग ₹470 से ₹500 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है, हालांकि इसके लिए यूजर को अलग से लैंडलाइन फोन लेना पड़ सकता है।

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क्या यह प्लान हर जगह उपलब्ध है और क्या ध्यान रखना चाहिए?

हालांकि इस प्लान की उपलब्धता हर जगह समान नहीं है। BSNL का यह ऑफर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो सकता है क्योंकि कंपनी का नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह एक जैसा नहीं है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी BSNL ऑफिस या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस प्लान की उपलब्धता और शर्तों की पूरी जानकारी जरूर लें।