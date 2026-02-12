Published By: Manisha | Published: Feb 12, 2026, 04:08 PM (IST)
BSNL Daily 3GB Data Plan with 365 days validity: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) कंपनी भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। बीएसएनएल अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई तरह के रिचार्ज प्लान लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के एक ऐसे ही पॉपुलर प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। यह प्लान 56 दिन या फिर 84 दिन की वैलिडिटी नहीं बल्कि पूरे 365 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा, प्लान में आपको डेली डेटा, कॉलिंग व SMS बेनेफिट्स मिलते हैं। आइए जानते हैं प्लान की कीमत व बेनेफिट्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: BSNL ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, फोन पर फ्री में देख सकेंगे T20 World Cup मैच, 3 महीने तक JioHotstar मिलेगा फ्री
कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए इस प्लान की जानकारी दी है। BSNL कंपनी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई शानदार रिचार्ज प्लान लेकर आती है। इस प्लान में यूजर्स को सालभर तक की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान की कीमत 2799 रुपये है। इस प्लान में आपको 365 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। और पढें: BSNL का 300 दिन चलने वाला प्लान, बजट में है कीमत
A Year of Connectivity, Sorted
Choose BSNL ₹2799 Annual Plan, get- 3GB data/day, Unlimited calls, 100 SMS/day for 365 days validity.
Recharge smart via #BReX 👉 https://t.co/41wNbHpQ5c #BSNL #BSNLAnnualPlan #BSNL2799 #StayConnected pic.twitter.com/80JMv67IaH
— BSNL India (@BSNLCorporate) February 12, 2026
बेनेफिट्स की बात करें, तो बीएसएनएल के इस प्लान में आपको डेली 3GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा भी शामिल की गई है, जिसके जरिए आप लोकल व STD कॉलिंग का आनंद सालभर मुफ्त ले सकते हैं। इतना ही नहीं इस प्लान में कंपनी ने डेली 100 फ्री SMS की सुविधा भी दी है।
बीएसएनएल के 2799 रुपये के प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी के पोस्ट में जाना होगा। यहां रिचार्ज का एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप दूसरे वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां आपको चैटबॉट में Recharge Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यह रिचार्ज कर सकेंगे।
