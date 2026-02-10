BSNL Add On OTT Plans: T20 World Cup 2026 शुरू हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी सभी मैचों की स्ट्रीमिंग टीवी चैनल्स के साथ-साथ OTT पर भी होने वाली है। अगर आप क्रिकेट के डाय-हार्ट फैन हैं और घर से बाहर होने के बावजूद मैच की हर एक पारी को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपके लिए OTT लाइवस्ट्रीमिंग बेस्ट ऑप्शन है। इस बार मैच को JioHotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए लाइवस्ट्रीम किया जा रहा है। अगर आप मैच को मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं, तो ओटीटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। आप अपने मोबाइल फोन पर मैच का हर एक पल लाइव देख सकेंगे। वर्ल्ड कप का क्रेज देखते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए खास Add-On पैक रिलीज किया है। इस पैक के जरिए यूजर्स को एक नहीं बल्कि कई सारे OTT ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और पढें: BSNL का 300 दिन चलने वाला प्लान, बजट में है कीमत

BSNL Rs 499 Add-On Pack

कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए BSNL के नए Add-On पैक की जानकारी दी है। इस प्लान की कीमत 499 रुपये है, जिसमें यूजर्स को 3 महीने तक के बेनेफिट्स प्राप्त होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको ओटीटी बेनेफिट्स 3 महीने तक की वैलिडिटी के साथ प्राप्त होंगे। इसके अलावा, इस प्लान के तहत आप एक-समय में 2 स्क्रीन पर कॉन्टेंट को स्ट्रीम कर सकेंगे। और पढें: T20 World Cup फ्री में देखें JioHotstar पर LIVE, Jio, Airtel और Vi के ये 5 सस्ते प्रीपेड प्लान सबके लिए हैं बेस्ट

From last ball thrill to binge-worthy shows 🏏🎬 Get live cricket & premium OTT content with BSNL Add-On Pack @ ₹499 for 3 months. Watch on 2 screens simultaneously anytime, anywhere. Say ‘Hi’ on WhatsApp 18004444 & Book now your FTTH Connection #BSNLFiber #BSNL… pic.twitter.com/FtWwgH5rzO — BSNL India (@BSNLCorporate) February 9, 2026



बीएसएनएल का यह नया एड-ऑन प्लान फुल-ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर है। इस प्लान में यूजर्स को 1 नहीं बल्कि 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें JioHotstar, ZEE5 और SonyLiv आदि प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस मौजूद है।

कैसे लें BSNL का यह एड-ऑन प्लान

BSNL के इस Add-ON प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले 18004444 व्हाट्सऐप नंबर पर कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको इस नंबर पर ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आप इस एड-ऑन प्लान को कनेक्ट कर सकेंगे।