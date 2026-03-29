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Airtel लाया नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान, डेली 2.5GB डेटा के साथ JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन FREE

Airtel कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए नया 399 रुपये का प्लान पेश किया है। इस प्लान में यूजर्स को डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे बेनेफिट्स के साथ OTT बेनेफिट भी मिलता है।

Published By: Manisha | Published: Mar 29, 2026, 11:50 AM (IST)

Airtel (8)

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Airtel कंपनी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि, एयरटेल कंपनी अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कई ऐसे प्लान्स मौजूद हैं, जो अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से काफी महंगे और कम बेनेफिट्स वाले हैं। इसी बीच अब कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। प्लान की कीमत पुराने प्लान के जितनी है, लेकिन इसमे मिलने वाले बेनेफिट काफी ज्यादा है। सिर्फ डेटा-कॉलिंग-SMS ही नहीं बल्कि एयरटेल का प्लान यूजर्स के मनोरंजन का भी ध्यान रखने वाला है। एयरटेल के प्लान में यूजर्स को OTT बेनेफिट भी फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: 200 रुपये से कम में आने वाले Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान, जानें किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट

Airtel Rs 399 Plan

कंपनी ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 399 रुपये के प्लान को दोबारा शामिल कर लिया है। हालांकि, इस बार Airtel इतनी कम कीमत में यूजर्स को खूब सारे टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड करेगी। यह प्लान कंपनी की साइट पर लिस्ट है। news और पढें: Airtel का गजब प्लान, फ्री में मिलेगा OTT का मजा

Benefits

एयरटेल के इस प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स की बात करें, तो 399 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको डेली डेटा बेनेफिट मिलता है। यह बेनेफिट 1 या फिर 1.5GB का नहीं बल्कि 2.5GB का है। जी हां, एयरटेल के इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2.GB डेटा का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट भी मौजूद है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा बंडल भी मिलता है। इतना ही नहीं अन्य प्लान्स की तरह एयरटेल के प्लान में आप डेली 100 फ्री SMS भेज सकते हैं।

OTT benefits

एयरटेल का यह प्लान सिर्फ टेलीकॉम बेनेफिट्स ही नहीं बल्कि आपके मनोरंजन का ध्यान रखता है। इस प्लान में यूजर्स को JioHotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि 28 दिन तक के लिए उपलब्ध होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिनों IPL चल रहे हैं। वहीं, आईपीएल की लाइवस्ट्रीमिंग JioHotstar पर ही की जा रही है। ऐसे में आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए फोन पर मैच को लाइव देख सकेंगे।

FAQ (अक्सर पूछे जानें वाले सवाल)

Airtel के 399 रुपये प्लान में कितना डेटा मिलता है?

एयरटले के नए 399 प्लान में कंपनी डेली 2.5GB डेटा दे रही है।

Airtel के 399 रुपये के प्लान में कौन-सा OTT सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।

एयरटेल के 399 रुपये के प्लान में JioHotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है।

एयरटेल के 399 रुपये वाले प्लान में कितने दिन की वैलिडिटी मिलती है?

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एयरटले का 399 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।