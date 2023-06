Airtel के धांसू रिचार्ज प्लान, 3GB डेली डेटा के साथ मिलेगा ओटीटी ऐप का मजा

Airtel दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक प्रीपेड प्लान मौजूद हैं, जिनमें बेहिसाब डेटा, कॉलिंग और ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं और अपने लिए ऐसे प्रीपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, जिसमें आपको कॉलिंग से लेकर ओटीटी ऐप तक का एक्सेस मिलें, तो यह खबर आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां चुनिंदा रिचार्ज प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें आपको डेली 3GB डेटा के साथ-साथ फ्री कॉलिंग और अमेजन प्राइम व डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। Also Read - Airtel के खास प्लान, साल भर नहीं रहेगी मोबाइल रिचार्ज की टेंशन

Airtel का 399 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान में रोज 3GB डेटा और 100SMS मिलते हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, प्लान के साथ 5G अनलिमिटेड डेटा, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इस प्लान की वैधता 28 दिन की है।

Airtel का 499 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्रीपेड प्लान डेली 3GB डेटा और 100SMS ऑफर करता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। यही नहीं प्रीपेड प्लान के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले, विंक म्यूजिक और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही, प्लान में 5G अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस रिचार्ज पैक की समय सीमा ऊपर वाले प्लान की तरह 28 दिन की है।

Airtel का 699 रुपये वाला प्लान

यह रिचार्ज प्लान 56 दिन की वैधता के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोज 3GB डेटा और 100SMS मिलते हैं। इसके अलावा, प्रीपेड पैक के साथ अनलिमिटेड 5जी डेटा दिया जा रहा है। साथ ही, प्लान में विंक म्यूजिक, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले और अमेजन प्राइम की मेंबरशिप मुफ्त में दी जा रही है।

हाल ही में लॉन्च किया सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च

आपको बता दें कि एयरटेल ने इस महीने की शुरुआत में 49 रुपये के प्रीपेड प्लान को लॉन्च किया था। यह प्रीपेड प्लान 1 दिन की समय सीमा के साथ आता है। इसमें 6GB डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्लान में अन्य किसी प्रकार के बेनेफिट्स प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। न ही इसमें कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिल रही है।

इससे पहले कंपनी ने मई में Platinum family प्लान पेश किया था, जिसकी कीमत 599 रुपये है। इस प्लान में 9 सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, प्लान में 105GB मंथली डेटा और फ्री कॉलिंग मिलती है। साथ ही, प्लान में Disney Plus Hotstar का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है।