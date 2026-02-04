comscore
Airtel ने प्रीपेड यूजर्स को दी बड़ी राहत, चुनिंदा प्लान्स में मिलेगा ये फायदा

Airtel ने अपने प्रीपेड ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बिना कीमत बढ़ाए चुनिंदा प्लान्स में अनलिमिटेड डेटा का फायदा जोड़ा है। ₹399 और ₹449 के प्लान अब अनलिमिटेड 4G के साथ 5G डेटा भी दे रहे हैं।

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 04, 2026, 12:32 PM (IST)

Airtel ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने बिना कीमत बढ़ाए अपने दो फेमस प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड 4G डेटा की सुविधा जोड़ दी है। Airtel के ₹399 और ₹449 वाले प्रीपेड प्लान्स अब अनलिमिटेड 4G के साथ-साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन प्लान्स की कीमत और वैधता पहले जैसी ही रखी गई है, सिर्फ डेटा बेनिफिट को अपग्रेड किया गया है। यह सुविधा फिलहाल पूरे भारत में उपलब्ध है और उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग। news और पढें: Airtel के बंद किए दो फेमस प्रीपेड रिचार्ज पैक, अब मिलेंगे ये ऑप्शन

399 रुपए वाले Airtel प्लान में अनलिमिटेड 4G/5G डेटा के फायदे

Airtel का ₹399 प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए खास है जो कम कीमत में ज्यादा डेटा चाहते हैं। इस प्लान में 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और अनलिमिटेड 4G-5G डेटा मिलता है। हालांकि Airtel की कमर्शियल यूज पॉलिसी के अनुसार अनलिमिटेड डेटा की सीमा 300GB तक रखी गई है, जो 30 दिनों के लिए लागू होती है। यह सीमा Vodafone Idea के मुकाबले थोड़ी बेहतर मानी जा रही है, जहां 300GB डेटा 28 दिनों के लिए मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को Adobe Express Premium का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन, Airtel Xstream Play का फ्री एक्सेस और फ्री हेलो ट्यून्स जैसे अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं। news और पढें: Airtel का मस्त प्लान, सिर्फ एक बार करें रिचार्ज, पूरा साल नंबर रहेगा एक्टिव

449 रुपए का Airtel प्रीपेड प्लान किन प्रीमियम बेनिफिट्स के साथ आता है

वहीं Airtel का ₹449 प्रीपेड प्लान ज्यादा प्रीमियम बेनिफिट्स के साथ आता है। इस प्लान की वैधता भी 28 दिनों की है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और अनलिमिटेड 4G-5G डेटा (300GB की सीमा के साथ) दिया जा रहा है। डेटा और कॉलिंग के अलावा, इस प्लान में कई फेमस डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं। यूजर्स को Google One का 30GB क्लाउड स्टोरेज, Jio Hotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन (28 दिनों के लिए), SonyLIV सहित 20 से ज्यादा OTT Apps का एक्सेस Airtel Xstream Play के तहत मिलता है। साथ ही Apple Music का 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन और फ्री हेलो ट्यून्स भी इस प्लान का हिस्सा हैं। news और पढें: Jio Vs Airtel Vs VI: 400 से कम में आने वाले सबसे धांसू प्लान, मिलेंगे जबरदस्त Benefits

सिर्फ इन्हीं दो प्रीपेड प्लान्स में दी है ये सुविधा

फिलहाल Airtel ने अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा की सुविधा सिर्फ इन्हीं दो प्रीपेड प्लान्स में दी है। कंपनी का कहना है कि इन प्लान्स का स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है, बस ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए डेटा बेनिफिट बढ़ाया गया है। बढ़ते इंटरनेट इस्तेमाल और OTT कंटेंट की मांग को देखते हुए Airtel का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।