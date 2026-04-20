Airtel ने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, 84 दिन वाले इस प्लान की बढ़ी कीमतें

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 20, 2026, 03:48 PM (IST)
Airtel ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स में एक बार फिर बदलाव किया है, जिससे ग्राहकों पर सीधा असर पड़ा है। कंपनी ने अपने ₹799 वाले प्लान को पूरी तरह हटा दिया है और साथ ही ₹859 वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर ₹899 कर दी है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश में मोबाइल डेटा और कॉलिंग की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन साथ ही टैरिफ भी धीरे-धीरे महंगे होते जा रहे हैं। और पढें: IPL 2026: Jio-Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी, फ्री में देख पाएंगे सभी मैच, जानें कैसे
पहले जो ₹799 का प्लान उपलब्ध था, उसमें यूजर्स को 77 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता था। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती थी, वहीं ₹859 वाला प्लान 84 दिनों की वैधता के साथ आता था और इसमें प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता था, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जैसे RewardsMini सब्सक्रिप्शन भी शामिल था, जिससे यूजर्स को हर महीने कैशबैक का फायदा मिलता था, लेकिन अब ₹799 प्लान को हटा दिया गया है और ₹859 वाले प्लान को सीधे ₹899 कर दिया गया है, जबकि उसके कुछ अतिरिक्त फायदे भी खत्म कर दिए गए हैं। और पढें: Airtel के सबसे बेस्ट Data Vouchers, डेटा के साथ फ्री में मिलेगा OTT का मजा
नए ₹899 प्लान में अब यूजर्स को 84 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं, लेकिन पहले की तरह इसमें कोई अतिरिक्त रिवॉर्ड या सब्सक्रिप्शन बेनिफिट शामिल नहीं है, यानी कीमत बढ़ने के बावजूद सुविधाएं सीमित कर दी गई हैं, वहीं जिन यूजर्स को ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, उनके लिए कंपनी का ₹1029 वाला प्लान भी मौजूद है, जिसमें प्रतिदिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा और 84 दिनों की वैधता मिलती है। इसके साथ इस प्लान में JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी तीन महीने के लिए दिया जा रहा है, जो इसे थोड़ा ज्यादा वैल्यू वाला बनाता है। और पढें: रोज 2.5GB डेटा वाले Jio प्लान के आगे Airtel हुआ फेल, जानें क्या कुछ मिल रहा खास
Airtel समय-समय पर अपने रिचार्ज प्लान्स में बदलाव करता रहा है। पिछले कुछ समय में कंपनी ने कई सस्ते एंट्री-लेवल प्लान्स हटाए हैं और कुछ की कीमतें बढ़ाई हैं। नवंबर 2025 में कंपनी ने ₹189 वाला सस्ता प्लान बंद कर दिया था और अब एंट्री लेवल कीमत ₹199 हो गई है। इसके अलावा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक की कीमत भी बढ़ाई गई, जो ₹4000 से बढ़कर ₹4999 हो गई। कंपनी के अनुसार भारत में डेटा की कीमत अभी भी कई देशों की तुलना में काफी कम है, इसलिए भविष्य में और टैरिफ बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
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