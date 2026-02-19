Xiaomi QLED TV X Pro 75 फाइनली भारत में लॉन्च हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट QLED स्मार्ट टीवी है, जिसमें कंपनी ने 75 इंच का 4K डिस्प्ले पेश किया है। इस टीवी में शानदार पिक्चर क्वालिटी के लिए आपको Dolby Vision, HDR10+ और Filmmaker Mode आदि का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, इसमें DLG 120Hz और MEMC जैसे फीचर्स भी मौजूद है, जो कि फास्ट-मूविंग सीन के दौरान सीन में ब्लरनेस को कम करता है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इस टीवी में 34W स्पीकर सिस्टम मिलता है, जिसमें Dolby Audio व DTS सपोर्ट मौजूद है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी जानकारी। और पढें: Xiaomi Civi 6 को लेकर बड़ा खुलासा, जल्द हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

Xiaomi QLED TV X Pro 75 Price in India, Availability

कंपनी ने Xiaomi QLED TV X Pro 75 को 69,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत टीवी पर अलग से 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, जिसके बाद इसे आप 64,999 रुपये में खरीद सकेंगे। टीवी की सेल 27 फरवरी से भारत में शुरू होगी, जिसे आप Xiaomi India वेबसाइट के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: लॉन्च से पहले Xiaomi 18 की इमेज आई सामने, डिजाइन हुआ रिवील

Xiaomi QLED TV X Pro 75 Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Xiaomi QLED TV X Pro 75 में 75 इंच का 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 3,840 × 2,160 पिक्सल है। इसमें Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। इसमें बेजल-लेस डिजाइन मिलता है। इसमें आपको स्क्रीन-टू-बॉडी रेसियो 97.76 प्रतिशत तक का है। कंपनी ने इसमें Dual Line Gate (DLG) और Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC) टेक्नोलॉजी भी दी है। गेमिंग कंसोल के लिए इसमें Auto Low Latency Mode (ALLM) सपोर्ट भी दिया गया है। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra की भारतीय कीमत ऑनलाइन लीक, महंगाई में iPhone 17 को देंगे टक्कर

Add Techlusive as a Preferred Source

इसके अलावा, इस टीवी में quad-core A55 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 32GB स्टोरेज मिलती है। ऑडियो के लिए कंपनी ने 34W स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिसके साथ Dolby Audio, DTS X, और DTS Virtual: X. Xiaomi Sound का सपोर्ट मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट्स के साथ 1 सपोर्टिंग eARC, 2 USB 2.0 पोर्ट, Ethernet, AV, Optical, Antenna व ईयरफोन पोर्ट मिलता है। इसमें डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है। इसमें Xiaomi TV+ free लाइव टीवी चैनल्स का सपोर्ट मौजूद है। इस टीवी को आप अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए Google Voice Assistant सपोर्ट दिया गया है।