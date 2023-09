Tecno Megabook T1 कंपनी का लेटेस्ट लैपटॉप है। यह लैपटॉप 13 सितंबर 2023 को भारत में लॉन्च होगा। हालांकि, कंपनी ने लॉन्च से पहले इस लैपटॉप के ज्यादा फीचर्स कंफर्म कर दिए थे। वहीं, अब कंपनी ने इसकी कीमत से भी पर्दा उठा दिया है। जी हां, कंपनी ने आप अपने ऑफिशियल X हैंडल पर इस अपकमिंग लैपटॉप की कीमत रिवील कर दी है। यह लैपटॉप खरीद के लिए Amazon पर उपलब्ध होगा। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप नमें 15.6 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा, यह 11th-generation Intel प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 16GB RAM व 1TB स्टोरेज मिलेगी। आइए जानते हैं इसकी कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल।

कंपनी Tecno Megabook T1 को भारत में 13 सितंबर 2023 को लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले कंपनी ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इस लैपटॉप की कीमत कंफर्म कर दी है। यह लैपटॉप भारत में 37,999 रुपये की कीमत में बेचा जाएगा। हालांकि, कंपनी इसे अर्ली बर्ड सेल के तहत 37,999 रुपये में बेचेगी। असल में इसकी कीमत कुछ और हो सकती है। जैसे कि हमने बताया इस लैपटॉप को Amazon के जरिए खरीदा जा सकेगा।

