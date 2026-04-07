Realme Buds T500 Pro की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Realme Buds T500 Pro को लेकर कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च की तारीख और कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। यह नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं जो बेहतर साउंड क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस चार्जिंग केस के साथ कुल मिलाकर 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है, जो इसे लंबी बैटरी वाले ईयरबड्स की कैटेगरी में काफी मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें Hi-Res Audio Wireless और LHDC 5.0 कोडेक का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स को हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा।

कब लॉन्च होगा और कहां मिलेगा

Realme ने कन्फर्म किया है कि ये ईयरबड्स भारत में 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। लॉन्च के बाद इन्हें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ Flipkart और Amazon पर खरीदा जा सकेगा, हालांकि कीमत का खुलासा लॉन्च के दिन ही किया जाएगा। कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन्स भी बताए हैं, जिनमें Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint शामिल हैं।

फीचर्स कितने दमदार

फीचर्स की बात करें तो Realme Buds T500 Pro में 12.4mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो टाइटेनियम प्लेटेड डायफ्राम के साथ आते हैं। इससे बेहतर बेस और वाइड साउंडस्टेज मिलता है। इसमें 50dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) मिलता है, जो AI बेस्ड एडाप्टिव सिस्टम पर काम करता है और आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। कॉलिंग के लिए इसमें 6 माइक्रोफोन का सेटअप दिया गया है, जिससे साफ आवाज मिलती है। खास बात यह है कि इसमें लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी दिया गया है, जो फेस-टू-फेस और टू-वे मोड में काम करता है।

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कनेक्टिविटी, बैटरी और बाकी फीचर्स

कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 6.1 का सपोर्ट दिया गया है और यह एक साथ तीन डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा 45ms की Ultra-Low Latency मिलती है, जो गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान काफी काम की है। बैटरी की बात करें तो ईयरबड्स अकेले 13.5 घंटे तक चल सकते हैं (ANC Off), जबकि ANC ऑन होने पर यह लगभग 8 घंटे तक का बैकअप देते हैं। चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी दी गई है और USB Type-C के जरिए इसे चार्ज किया जा सकता है, साथ ही यह IP55 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह धूल और पानी से भी सुरक्षित रहता है।