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Smart Gadgets: बच्चों की मोबाइल एडिक्शन पर ये डिवाइस लगाएंगे लगाम, स्क्रीन टाइम कम करने के साथ बढ़ाएंगे क्रिएटिविटी

Smart Gadgets For Kids: बच्चों में फोन व टैब को लेकर अट्रैक्शन इतना बढ़ गया है कि अब वे पूरा दिन इन डिवाइस में लगे रहते हैं। हालांकि, मार्केट में कुछ ऐसे गैजेट्स भी हैं, जो बच्चों को स्क्रीन टाइम को कम करने में मदद करेंगे और उनकी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाएंगे।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 09, 2026, 05:00 PM (IST)

kids using phone

photo icon credit: freepik

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Smart Gadgets For Kids: तकनीक के इस दौर में स्मार्टफोन ने बच्चों को पूरी तरह से घेर लिया है। गेम खेलना हो या फिर कार्टून देखनी हो, वे टीवी की बजाय फोन यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस आदत की वजह से बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान है। बाजार में ऐसे टेक डिवाइस मौजूद हैं, जो बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने के साथ-साथ उनकी क्रिएटिवीटी को सुधारेंगे और नॉलेज को भी बेहतर बनाएंगे। news और पढें: Amazon का बड़ा फैसला, 20 मई से बंद होगा पुराने Kindle का सपोर्ट

Kindle

बच्चों को पढ़ने के लिए टैबलेट देना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनका ध्यान गेम, कार्टून और वीडियो की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए टैब की बजाय Kindle e-reader दें। यह गैजेट किताब की तरह है। इसमें कई सारी बुक को स्टोर किया जा सकता है। इसमें किसी भी ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे बच्चों की एकाग्रता भंग नहीं होगी और उनकी किताब पढ़ने की आदत बन जाएगी। इससे उनके ज्ञान का स्तर बेहतर होगा। news और पढें: #FitIndiaHitIndia: Smartwatch सिर्फ स्टाइल नहीं, आपकी हेल्थ का अलार्म सिस्टम! ये 5 फीचर्स समय से पहले गंभीर बीमारी के देते हैं संकेत

Writing Tablet

राइटिंग टैब आम टैबलेट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। इन टैब को खासतौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, जिस पर बच्चे ड्राइविंग बनाने से लेकर लिखने तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे उनकी स्किल और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में सुधार होगा। इसे 1500 से 2000 के बीच में खरीदा जा सकेगा। news और पढें: Smartwatch under 5000: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली बेस्ट स्मार्टवॉच, कीमत 5 हजार से कम

STEM Kits

STEM किट्स बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। इन किट्स की खासियत है कि ये बच्चों की लॉजिकल शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इससे बच्चों की स्मार्टफोन की लत छूट जाएगी और वे खेल-खेल में बहुत कुछ सीख लेंगे। आपको 1000 से 1500 के बीच अच्छी किट मिल जाएगी।

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Smartwatch

स्मार्टफोन की तरह स्मार्टवॉच के एनिमेशन, गेम्स और छोटी स्क्रीन की ओर आकर्षण की वजह से बच्चों का ध्यान भटकता है। इस समस्या को स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन की गई स्मार्टवॉच से ठीक किया जा सकता है। आपको बता दें कि बाजार में बच्चों के लिए कई स्मार्टवॉच आती हैं। इनमें बिल्ट-इन कैमरा मिलता है, जिससे आप अपने बच्चे से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इन वॉच में जीपीएस लगा होता है। इससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। इन्हें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है।