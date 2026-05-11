पहाड़ों पर जाने से पहले खरीद लें ये 7 Camping Gadgets, घूमने का मजा हो जाएगा दोगुना

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Deuter Unisex Grey Orbit Right Side Zip Sleeping Bag

Deuter Unisex Grey Orbit Right Side Zip Sleeping Bag एक आरामदायक स्लीपिंग बैग है, जिसे कैंपिंग और ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगभग +5 डिग्री तापमान तक आरामदायक नींद देने में मदद करता है। इसमें पैरों के लिए ज्यादा जगह दी गई है, जिससे सोते समय आसानी रहती है। साथ ही इसमें इंसुलेटिंग कॉलर भी दिया गया है, जो ठंड में शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। इसके अंदर छोटा पॉकेट भी मिलता है, जिसमें जरूरी सामान सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 7999 रुपये है।