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पहाड़ों पर जाने से पहले खरीद लें ये 7 Camping Gadgets, घूमने का मजा हो जाएगा दोगुना

7 Best Camping Gadgets for Mountain Trips and Outdoor Adventures in India: जंगल हो या पहाड़, बिना इन 7 गैजेट्स के अधूरी है आपकी Camping Trip...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: May 11, 2026, 03:40 PM (IST)

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किस टाइप के हैं ये गैजेट्स?

कैंपिंग गैजेट्स ऐसे यूजफुल इक्विपमेंट होते हैं, जो आउटडोर ट्रिप और कैंपिंग को ज्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं। इन गैजेट्स की मदद से लोग जंगल, पहाड़ या दूरदराज की जगहों पर भी आसानी से खाना बना सकते हैं, रोशनी का इंतजाम कर सकते हैं, दिशा पता कर सकते हैं और मोबाइल या दूसरे डिवाइस चार्ज रख सकते हैं। आइए जानते हैं...

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Ledlenser ML6 LED Rechargeable Lantern

Ledlenser ML6 LED Rechargeable Lantern एक रिचार्जेबल LED लालटेन है, जो कैंपिंग और हाइकिंग जैसी आउटडोर एक्टिविटी के लिए यूजफुल है। यह 750 ल्यूमेंस तक तेज रोशनी देता है, जिससे अंधेरे में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। इसमें रेड लाइट मोड भी है, जो रात में आंखों पर कम असर डालता है और नाइट विजन बनाए रखने में मदद करता है। इसकी बैटरी यूज के हिसाब से 70 घंटे तक चल सकती है। यह पावरबैंक की तरह भी काम करता है और मोबाइल जैसी डिवाइस चार्ज कर सकता है। इसकी कीमत लगभग 7774 रुपये है।

Tentock Camping Stovezoom icon
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Tentock Camping Stove

Tentock Camping Stove 3500W एक पोर्टेबल गैस स्टोव है, जिसे कैंपिंग और आउटडोर कुकिंग के लिए बनाया गया है। यह 3500W की मजबूत फायरपावर देता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। इसका बॉडी एल्युमिनियम एलॉय और स्टेनलेस स्टील से बना है, जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। इसमें विंडशील्ड डिजाइन भी दिया गया है, जिससे तेज हवा में भी आग स्थिर रहती है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है और आसानी से कैरी करने के लिए कैरी केस भी मिलता है। इसकी कीमत लगभग 6293 रुपये है।

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Harbin Geological Compass

Harbin Geological Compass DQL-8 एक मजबूत और बेहतर कंपास है, जिसे खासतौर पर ट्रैकिंग, कैंपिंग और जियोलॉजिकल कामों के लिए बनाया गया है। यह एल्युमिनियम और प्लास्टिक मटेरियल से बना है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। इसमें घूमने वाला बेजल दिया गया है, जो दिशा सही तरीके से पढ़ने में मदद करता है। यह शॉक रेसिस्टेंट भी है, इसलिए मुश्किल आउटडोर परिस्थितियों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वजन केवल 0.65 पाउंड है, जिससे इसे कैरी करना आसान रहता है। इस कंपास की कीमत लगभग 6868 रुपये है।

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Deuter Unisex Grey Orbit Right Side Zip Sleeping Bag

Deuter Unisex Grey Orbit Right Side Zip Sleeping Bag एक आरामदायक स्लीपिंग बैग है, जिसे कैंपिंग और ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगभग +5 डिग्री तापमान तक आरामदायक नींद देने में मदद करता है। इसमें पैरों के लिए ज्यादा जगह दी गई है, जिससे सोते समय आसानी रहती है। साथ ही इसमें इंसुलेटिंग कॉलर भी दिया गया है, जो ठंड में शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। इसके अंदर छोटा पॉकेट भी मिलता है, जिसमें जरूरी सामान सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 7999 रुपये है।

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Rockforce 179 Piece Professional Mechanics Tool Set

Rockforce 179 Piece Professional Mechanics Tool Set एक प्रोफेशनल टूल किट है, जिसमें 179 अलग-अलग टूल्स दिए गए हैं। इसमें सॉकेट, रैचेट और कई जरूरी एक्सेसरीज शामिल हैं, जो गाड़ी, मशीन या घर के रिपेयर काम में यूज होते हैं। यह टूल सेट मजबूत कैरी केस में आता है, जिससे सभी टूल्स को सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जा सकता है। यह घरेलू यूज के साथ-साथ गैरेज और प्रोफेशनल कामों के लिए भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसकी कीमत लगभग 9624 रुपये है।

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LRSA 40000mAh Solar Power Bank

LRSA 40000mAh Solar Power Bank एक बड़ी बैटरी क्षमता वाला पावर बैंक है, जिसे कैंपिंग, ट्रैवल और इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वायरलेस चार्जिंग और USB-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हैंड-क्रैंक सेल्फ चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जिससे बिजली न होने पर भी इसे चार्ज किया जा सकता है। इसमें ड्यूल फ्लैशलाइट भी दी गई है, जो रात और आउटडोर यूज में मदद करती है। यह मजबूत डिजाइन के साथ लंबे बैकअप के लिए बनाया गया है। इसकी कीमत लगभग 8999 रुपये है।

GT MEDIA V8 Finder2 Satellite Finderzoom icon
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GT MEDIA V8 Finder2 Satellite Finder

GT MEDIA V8 Finder2 Satellite Finder एक डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट टीवी डिश को सही दिशा में सेट करने के लिए किया जाता है। यह DVB-S, DVB-S2 और DVB-S2X सिग्नल को सपोर्ट करता है, जिससे सिग्नल की सही जानकारी मिलती है। इसमें LCD स्क्रीन दी गई है, जो सिग्नल रीडिंग को आसान बनाती है। यह FTA सैटेलाइट सिग्नल डिटेक्शन और डिश अलाइनमेंट के लिए काफी यूजफुल माना जाता है। साथ में बैकपैक भी मिलता है, जिससे इसे बाहर ले जाना आसान हो जाता है। इसकी कीमत लगभग 10016 रुपये है।