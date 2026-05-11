पहाड़ों पर जाने से पहले खरीद लें ये 7 Camping Gadgets, घूमने का मजा हो जाएगा दोगुना

Harbin Geological Compass
Harbin Geological Compass DQL-8 एक मजबूत और बेहतर कंपास है, जिसे खासतौर पर ट्रैकिंग, कैंपिंग और जियोलॉजिकल कामों के लिए बनाया गया है। यह एल्युमिनियम और प्लास्टिक मटेरियल से बना है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। इसमें घूमने वाला बेजल दिया गया है, जो दिशा सही तरीके से पढ़ने में मदद करता है। यह शॉक रेसिस्टेंट भी है, इसलिए मुश्किल आउटडोर परिस्थितियों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वजन केवल 0.65 पाउंड है, जिससे इसे कैरी करना आसान रहता है। इस कंपास की कीमत लगभग 6868 रुपये है।