Ai+ PulseTab भारत में लॉन्च हो गया है, जिसे कंपनी ने Ai+ Nova 2 5G सीरीज और Ai+ Nova Flip 5G के साथ लॉन्च किया है। यह कंपनी का पहला टैबलेट है, जिसे Ai+ ब्रांडिंग के तहत पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में कंपनी ने 10.95 इंच का डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, टैब MediaTek Helio G88 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 128GB स्टोरेज मिलती है। टैब की बैटरी 8000mAh की है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर दिए गए हैं। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने टैब में 13MP का कैमरा दिया है। यहां जानें टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Google AI Plus Plan भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और कैसे करें रजिस्ट्रेशन

Ai+ PulseTab Price in India

कीमत की बात करें, तो Ai+ PulseTab को कंपनी न 9,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम टैब के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। इस टैब को आप Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए टैब से जुड़ी जानकारी रिलीज की है। और पढें: Madhav Sheth ने AI+ लोगो से उठा पर्दा, आ रहा Made-in-India डिवाइस

Ai+ PulseTab Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Ai+ PulseTab में 10.95 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 400 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, यह टैब octa-core MediaTek Helio G88 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस टैब की स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

फोटोग्राफी के लिए एआई प्लस टैब में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है, जिसके साथ ऑटोफोकस सपोर्ट मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए टैब में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने इसमें Wi-Fi, 4G LTE आदि का सपोर्ट दिया है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर्स मौजूद हैं।