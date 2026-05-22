सिंगल चार्ज पर 50 घंटे चलने वाले Realme Buds Air 8 Pro भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Realme Buds Air 8 Pro भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने Realme 16T और Realme Watch S5 के साथ इन बड्स को पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इन बड्स में आपको 11mm ड्राइवर्स मिलते हैं। इनमें 6mm micro-planar tweeter दिए गए हैं। ये बड्स 55dB तक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर प्रोवाइड करता है। कॉलिंग के लिए इन बड्स में 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं। पानी से बचाव के लिए इसमें IP55 रेटिंग मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह बड्स सिंगल चार्ज पर 50 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं इन बड्स की कीमत, उपलब्धता और फीचर से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Realme लाया नई स्मार्टवॉच, सिंगल चार्ज चलेगी पूरे 16 दिन

Realme Buds Air 8 Pro Price in India, Availability

कंपनी ने Realme Buds Air 8 Pro को 6,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो बड्स पर 300 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये बड्स Master White और Master Black कलर ऑप्शन है। इन बड्स को आप Flipkart, Amazon, Myntra, Realme.com के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: Realme 16T 5G: 8000mAh बैटरी के साथ भारत आया धाकड़ फोन, जानें कीमत

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Realme Buds Air 8 Pro Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Realme Buds Air 8 Pro में 11mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। इसके साथ इसमें 6mm micro-planar tweeter मौजूद है। साथ ही प्रत्येक बड्स में आपको 3 माइक्रोफोन मिलेंगे, जिसके साथ इसमें 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये बड्स कॉल के दौरान वॉइस क्लियरिटी को इम्प्रूव करने और बैंकग्राउंड नॉइस को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

इन बड्स में ANC सपोर्ट मिलता है, जो कि 55dB तक के शोर को कम करने में सक्षम है। रियलमी ने इनमें Transparency Mode भी दिया है, जो कि ईयरबड्स निकाले आपको आसपास के शोर से रूबरू कराते हैं। इनमें Voice Processing Unit दी गई है, जो कि बोन कंडक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इन बड्स में आपको Game Mode मिलता है, जिसके साथ 45ms Low latency मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 6.1, LHDC 5.0 Hi-Res wireless audio codec, dual-device आदि का सपोर्ट मौजूद है। ये बड्स Google Fast Pair सपोर्ट के साथ आते हैं।

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प्रत्येक बड्स में 62mAh बैटरी मिलती है। वहीं, चार्जिंग केस में 590mAh की बैटरी मौजूद है। सिंगल चार्ज पर यह बड्स 12 घंटे तक का प्लेबैक प्रोवाइड करते हैं। वहीं, चार्जिंग केस के साथ इन्हें 50 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि रियलमी 10 मिनट की चार्जिंग पर 11 घंटे तक का म्यूजिक प्लेटाइम प्रोवाइड करता है। पानी से बचाव के लिए इन बड्स में IP55 रेटिंग मिलती है।