Realme Buds Clip भारत में जल्द होंगे लॉन्च, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 17, 2026, 12:07 PM (IST)
Realme ने भारत में अपने नए ऑडियो प्रोडक्ट Realme Buds Clip के लॉन्च की जानकारी दे दी है। ये खास तरह के क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर ईयरबड्स होंगे, जिन्हें लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक रहने के लिए बनाया गया है। इन ईयरबड्स का फायदा यह होगा कि यूजर्स म्यूजिक सुनते हुए भी अपने आसपास की आवाजें सुन पाएंगे फिलहाल कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट नहीं बताई है लेकिन इतना तय है कि Realme जल्द ही इस नए ऑडियो सेगमेंट में भारत में कदम रखने वाली है हाल ही में Realme ने Buds Air 8 भी लॉन्च किए थे, जिससे साफ है कि कंपनी अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स पर काफी ध्यान दे रही है।
Realme Buds Clip की सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन-ईयर डिजाइन है। यह ईयरबड्स कान के अंदर पूरी तरह फिट नहीं होते, बल्कि हल्के से कान पर क्लिप हो जाते हैं। इससे लंबे समय तक पहनने पर भी कानों में दर्द या थकान महसूस नहीं होती और यूजर आसपास की आवाजें भी सुन सकता है। हर एक ईयरबड का वजन सिर्फ 5.3 ग्राम है, जो इसे बेहद हल्का बनाता है। इसमें Titanium-Fit ईयर डिजाइन दिया गया है और इसका मैट फिनिश पसीने और तेल से बचाव करता है। Realme Buds Clip को Titanium Black और Titanium Gold कलर्स में पेश किया जाएगा।
साउंड क्वालिटी की बात करें तो Realme Buds Clip में 11mm ड्यूल-मैगनेट डायनामिक स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके साथ कंपनी का खुद का NextBass एल्गोरिदम और बेस एन्हांसमेंट सिस्टम मिलता है, जो लो-फ्रीक्वेंसी साउंड को बेहतर बनाता है और आवाज को साफ रखता है। इसमें 3D स्पैशियल ऑडियो और डायरेक्शनल साउंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे ऑडियो लीक होने की समस्या कम होती है। कॉलिंग के लिए हर ईयरबड में डुअल माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो AI नॉइज कैंसलेशन और विंड-नॉइज रिडक्शन के साथ बेहतर कॉल क्वालिटी देने का दावा करते हैं।
कनेक्टिविटी के लिए Realme Buds Clip में Bluetooth 5.4, SBC और AAC कोडेक सपोर्ट, डुअल-डिवाइस कनेक्शन और लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जिसमें रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 45ms तक बताया गया है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ये ईयरबड्स सिंगल चार्ज पर करीब 7 घंटे और चार्जिंग केस के साथ कुल 36 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें IP55 रेटिंग मिलती है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाती है। चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट दिया गया है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information