comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Redmi Buds 8 Pro Launched Price Features Anc Hi Res Audio Battery Details

55dB ANC के साथ लॉन्च हुए Redmi Buds 8 Pro, मिलेंगे ये खास फीचर्स

Redmi ने चीन में अपने नए Redmi Buds 8 Pro लॉन्च किए हैं, जो 55dB तक दमदार ANC, शानदार साउंड क्वालिटी और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 30, 2026, 11:59 AM (IST)

Redmi Buds 8 Pro

photo icon Redmi Buds 8 Pro

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

news और पढें: Redmi Turbo 5 Series लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर

Redmi ने चीन में अपने नए ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स Redmi Buds 8 Pro लॉन्च कर दिए हैं, जिन्हें Redmi Turbo 5 Series स्मार्टफोन्स के साथ पेश किया गया है। ये ईयरबड्स खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लाए गए हैं जो शानदार साउंड क्वालिटी, दमदार नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। Redmi Buds 8 Pro में प्रीमियम फीचर्स जैसे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC), Hi-Res ऑडियो सपोर्ट, स्पैशियल ऑडियो और Dolby Audio दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये ईयरबड्स रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ म्यूजिक, मूवी और गेमिंग के लिए भी बेहतरीन अनुभव देंगे। कीमत की बात करें तो इन्हें चीन में CNY 399 (लगभग 5,300 रुपये) में लॉन्च किया गया है। news और पढें: Realme Buds Clip भारत में जल्द होंगे लॉन्च, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

डिजाइन और साउंड क्वालिटी

डिजाइन और साउंड क्वालिटी के मामले में Redmi Buds 8 Pro काफी एडवांस हैं। इनमें डुअल-ड्राइवर सेटअप दिया गया है, जिसमें 11mm का टाइटेनियम-प्लेटेड डायनामिक ड्राइवर और 6.7mm का सिरेमिक ड्राइवर शामिल है। इसके साथ ही डुअल DAC सिस्टम और थ्री-यूनिट अकॉस्टिक आर्किटेक्चर दिया गया है, जिससे साउंड ज्यादा साफ, बैलेंस्ड और डीटेल्ड सुनाई देता है। ये ईयरबड्स Hi-Res Wireless Audio को सपोर्ट करते हैं और LHDC, LC3, SBC, AAC जैसे कई ऑडियो कोडेक्स के साथ आते हैं। म्यूजिक सुनते समय यूजर को बेहतर बेस, क्लियर वोकल्स और अच्छी साउंड लेयरिंग का अनुभव मिलता है।

Redmi Buds 8 Pro की सबसे बड़ी खासियत

नॉइज कैंसिलेशन और कॉल क्वालिटी Redmi Buds 8 Pro की बड़ी खासियत है। इनमें Xiaomi Deep Space Noise Cancellation 3.0 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 55dB तक का एडैप्टिव नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट करती है, यानी भीड़-भाड़, ट्रैफिक या शोरगुल वाले माहौल में भी बाहर की आवाज काफी हद तक कम हो जाती है। कॉलिंग के लिए Xiaomi का AI बेस्ड कॉल नॉइज रिडक्शन सिस्टम दिया गया है, जो 95dB तक के शोर में भी आवाज को साफ रखने का दावा करता है। इसके अलावा तेज हवा में कॉल करते समय भी आवाज साफ रहे, इसके लिए 12m/s तक विंड नॉइज रिडक्शन सपोर्ट मौजूद है। स्पैशियल ऑडियो और हेड ट्रैकिंग के लिए इसमें सिक्स-एक्सिस जायरोस्कोप भी दिया गया है।

बैटरी, कनेक्टिविटी और फीचर्स

बैटरी और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये ईयरबड्स काफी बेहतर हैं। हर ईयरबड में 54mAh की बैटरी दी गई है, जबकि चार्जिंग केस में 480mAh की बैटरी मौजूद है। कंपनी के मुताबिक ANC बंद होने पर ये ईयरबड्स सिंगल चार्ज में 8.5 घंटे तक चल सकते हैं और केस के साथ कुल 35 घंटे तक का बैकअप देते हैं। वहीं ANC ऑन होने पर 4.5 घंटे और केस के साथ 16 घंटे तक का बैकअप मिलता है। सिर्फ 5 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 2 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है। Redmi Buds 8 Pro में Bluetooth 5.4, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, फास्ट पेयरिंग और IP54 रेटिंग दी गई है, जिससे ये पानी और धूल से भी सुरक्षित रहते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now