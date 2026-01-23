comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Realme Buds Clip India Launch Date Lightweight Clip On True Wireless Earbuds With 36h Battery

Realme Buds Clip भारत में इस तारीख को होंगे लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Realme जल्द ही अपने नए वायरलेस ईयरबड्स Realme Buds Clip को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। इसमें बेहतरीन ऑडियो और कॉलिंग फीचर्स भी हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 23, 2026, 05:45 PM (IST)

Realme Buds Clip

photo icon Realme Buds Clip

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Realme ने अपने नए वायरलेस ईयरबड्स Realme Buds Clip को भारत में लॉन्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। कंपनी के अनुसार ये ईयरबड्स 29 जनवरी को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इस लॉन्च के साथ ही Realme अपनी पहली क्लिप-स्टाइल वायरलेस ईयरबड्स कैटेगरी में कदम रख रहा है। इस तरह के ईयरबड्स मुख्य रूप से उन यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो लंबे समय तक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं लेकिन कान में किसी भी प्रकार की असुविधा या थकान नहीं चाहते। Realme Buds Clip का डिजाइन पुराने In-Ear ईयरबड्स से अलग है और यह कान पर आराम से फिट होने वाली क्लिप-ऑन स्टाइल में आता है। news और पढें: Sony ने लॉन्च किए अनोखे LinkBuds Clip, मिलेगा ओपन-ईयर डिजाइन, इतनी है कीमत

डिजाइन और ऑडियो फीचर्स क्या हैं?

इन ईयरबड्स का वजन केवल 5.3 ग्राम है और इसका टाइटेनियम-फिट स्ट्रक्चर इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसकी मैट फिनिश पसीना और तेल से बचाव करती है। यूजर्स को इसे टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड कलर में खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो की बात करें तो Realme Buds Clip में 11mm के डुअल-मैगनेट लार्ज-एम्प्लिट्यूड डायनामिक ड्राइवर लगाए गए हैं, जो बेहतरीन बेस और वोकल क्लैरिटी देता हैं। इसके साथ ही इसमें NextBass टेक्नोलॉजी और 3D स्पैशियल ऑडियो सपोर्ट है, जो लो-फ्रीक्वेंसी साउंड को सुधारते हुए ऑडियो लीक को भी कम करता है। news और पढें: Realme Buds Clip भारत में जल्द होंगे लॉन्च, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

कॉलिंग और कनेक्टिविटी के फीचर्स क्या हैं?

कॉलिंग के लिए इन ईयरबड्स में दोनों साइड पर डुअल माइक्रोफोन लगे हैं, जो AI-Based एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसलेशन और विंड-नॉइज रिडक्शन फीचर सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4, SBC और AAC कोडेक्स, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी और Low-Latency Mode (45ms तक) उपलब्ध है। बैटरी के मामले में Realme Buds Clip एक चार्ज में लगभग 7 घंटे तक म्यूजिक प्ले करने की सुविधा देता है और चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी लाइफ 36 घंटे तक है। इसके अलावा यह ईयरबड्स IP55 रेटिंग के साथ Dust & Water Resistant भी हैं। news और पढें: Sennheiser Accentum Open ईयरबड्स का नया Sakura Pink कलर भारत में हुआ लॉन्च, कीमत बस इतनी

Trending Now

कीमत कितनी होगी?

कीमत की बात करें तो हालिया लीक रिपोर्ट्स के अनुसार Realme Buds Clip भारत में लगभग ₹4499 से ₹4999 के बीच उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि बॉक्स प्राइस ₹7499 के करीब बताया गया है। Realme Buds Clip की यह क्लिप-ऑन डिजाइन और हल्का वजन उन यूजर्स के लिए खास है।