हैदरबाद के साइबराबाद पुलिस ने भारत के सबसे बड़े डेटा चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में विनय भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास करीब 70 करोड़ भारतीय यूजर्स का डेटा था। इस डेटा में यूजर्स की निजी और गुप्त जानकारियां शामिल हैं। साइबराबाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए शख्स के पास देश के 24 राज्यों और 8 मैट्रो शहरों के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन से चोरी किए गए डेटा को बरामद किया है।

इस साइबर ठग के पास से एडुटेक प्लेटफॉर्म Byjus और Vedantu के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का डेटा भी मिला है। यही नहीं,साइबर ठग के पास सरकारी संस्थानों GST, कई राज्यों के RTO (Road Transport Organisation) समेत बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon, Paytm और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स का निजी डेटा बरामद हुआ है।

#CyberabadPolice busted a data theft gang who has been involved in the theft, procurement, holding, and selling of personal and confidential data of 66.9 crore individuals and organizations across 24 states and 8 metropolitan cities. pic.twitter.com/Y6bdOfbGUF

