OpenAI ने ChatGPT Translate किया लॉन्च, क्या Google Translate की बादशाहत होगी खत्म?

OpenAI ने Google को टक्कर देने के लिए ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। चैटपीजीटी का यह नया टूल सीधे तौर पर Google Translate को टक्कर देने वाला है।

Published By: Manisha | Published: Jan 15, 2026, 05:28 PM (IST)

ChatGPT Translate
OpenAI ने Google को टक्कर देने के लिए एक और नया कदम आगे बढ़ा दिया है। OpenAI ने चुपके से अपना नया ChatGPT Translate फीचर रिलीज कर दिया है, जो कि सीधे तौर पर Google Translate को टक्कर देने वाला है। यह कंपनी का नया वेब बेस्ट ट्रांसलेशन टूल है, जिसे आप chatgpt.com/translate एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले चैटजीपीटी पर भी ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध थी। हालांकि, उस पर ट्रांसलेशन फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको प्रोम्प्ट देना होता था। वहीं, नया प्लेटफॉर्म आपको बिना किसी प्रोम्प्ट के ट्रांसलेशन की सुविधा प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, हेल्थकेयर में AI की बड़ी एंट्री

OpenAI के नए ट्रांसलेशन टूल को एक्सेस देने के लिए आपको chatgpt.com/translate पर जाना होगा। चैटजीपीटी ट्रांसलेशन यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है, जिसमें आपको स्क्रीन पर साइड-बाय-साइड दो बॉक्स मिलते हैं। इसमें से एक बॉक्स में आपको अपनी उस भाषा को रखना है, जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। वहीं, दूसरे बॉक्स में आप उस भाषा को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप पहली भाषा को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। news और पढें: OpenAI बढ़ा रहा है Audio AI पर फोकस, 2026 में लॉन्च कर सकता है नया ऑडियो डिवाइस

खास बात यह है कि चैटजीपीटी ट्रांसलेशन अपने-आप आपके द्वारा लिखी भाषा को डिटेक्ट कर लेता है। वहीं, दूसरी ओर Google Translate में आपको दोनों ही बॉक्स में अलग-अलग भाषा को सिलेक्ट करना पड़ता था। news और पढें: क्या 2026 में ChatGPT और Google के AI को टक्कर देगा Apple? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा

Google Translate की तुलना में ChatGPT Translate आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए अलग-अलग ऑप्शन भी देता है, जिसमें नेचुरल, फॉर्मल, सिंपल फॉर किड्स व प्रोफेशनल जैसे ऑप्शन शामिल है। एक टैप में आप उस वाक्य के भाव को बदल सकते हैं। यदि आप कुछ प्रोफेशनली ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो चैटजीपीटी ट्रांसलेशन आपके काम आने वाला है।

How to Use ChatGPT Translate

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के ब्राउजर में जाकर chatgpt.com/translate पर जाएं।

2. इसके बाद आपके सामने ChatGPT Translate पेज ओपन हो जाएगा।

3. यहां आपको लेफ्ट बॉक्स में वो वाक्य पेस्ट करना है, जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं।

4. यह इंटरफेस काफी हद तक Google Translate जैसा ही है।

5. फर्स्ट/लेफ्ट बॉक्स में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैटजीपीटी अपने आप लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेता है।

6. राइट बॉक्स के ऊपर आपको उस भाषा का चयन करना है, जिसमें आप पहली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रांसलेशन आपके सामने आ जाएगी।