Published By: Manisha | Published: Apr 29, 2026, 03:52 PM (IST)
Google Translate को लॉन्च हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। इस मौके पर कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया टूल पेश किया है, जिसका नाम Pronunciation Practice है। इस टूल को Android यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है। कंपनी ने इसे चुनिंदा रीजन के लिए लॉन्च किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि यह नया टूल यूजर्स को शब्दों के सही उच्चारण को सीखने में मदद करेगा, जिसकी मदद से आप अन्य विदेशी भाषाओं को भी आसानी से सीख सकेंगे। इसके अलावा, कंपनी ने 20वीं सालगिरह के मौके पर कुछ फन फैक्ट्स भी रिवील किए हैं, जो कि यकीनन ज्यादातर गूगल ट्रांसलेट यूजर्स को मालूम ही नहीं होंगे। आइए जानते हैं इन सब से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: OpenAI ने ChatGPT Translate किया लॉन्च, क्या Google Translate की बादशाहत होगी खत्म?
Google ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि 20वीं सालगिरह के मौके पर कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया Pronunciation Practice टूल रिलीज किया है। इस टूल को एंड्रॉइड यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया इस टूल को फिलहाल कुछ ही रीजन के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें भारत और US शामिल है। यह टूल 3 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी व स्पैनिश भाषा शामिल है। इस टूल के साथ यूजर्स अपने उच्चारण में सुधार ला सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट की मानें, तो यह नया टूल AI की मदद से यूजर की स्पीच को एनालाइज करता है और इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसे आप Ask and Understand बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकेंगे। और पढें: Google Translate ने लॉन्च किया हेडफोन के जरिए रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर, जानें कैसे करें यूज
1. Thank You सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाला वाक्य और पढें: नई भाषा सीखना हुआ अब बच्चों का खेल, Google Translate में आया नया AI ट्यूटर फीचर
गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि पिछले 20 सालों गूगल ट्रांसलेट पर ट्रांसलेट होने वाले वाक्यों में बिजनेस टर्म व टेक्निकल टर्म आदि शामिल नहीं है। दरअसल, इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाले वाक्यो में Thankyou, How are You, I Love You, Hello आदि शामिल है।
2. Gen Z Slang भी होते हैं ट्रांसलेट
इसके अलावा, खुद को अप-टू-डेट रखने के लिए लोग इन दिनों Gen Z व Gen Alpha Slang को भी ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें “Clock it,” “maxxing” और “mogging” आदि टॉप सर्च में शामिल है।
3. ये दो भाषा आपस में सबसे ज्यादा होती हैं ट्रांसलेट
गूगल ट्रांसलेट पर सबसे कॉमन ट्रांसलेट होने वाली भाषा में English से Spanish शामिल है। इसके अलावा, English से Indonesian, Portuguese, Arabic और Turkish भी ट्रांसलेट काफी ज्यादा होती है। भारतीय भाषाओं की बात करें, तो English से हिंदी, बंगाली व मलयालम भाषा सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होती है।
4. 1 महीने में इतने वर्ड्स होते हैं ट्रांसलेट
गूगल पोस्ट के मुताबिक, 1 महीने में लगभग 1 ट्रिलियन शब्द गूगल ट्रांसलेट होते हैं।
5. Gemini AI
Gemini से अब सिर्फ शब्दों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बातचीत को भी यूजर्स ट्रांसलेट कर सकते हैं।
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