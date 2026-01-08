OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, हेल्थकेयर में AI की बड़ी एंट्री

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 08, 2026, 12:07 PM (IST)
OpenAI ने बुधवार को ChatGPT Health नाम का एक नया फीचर पेश किया है, जिसे हेल्थ से जुड़ी बातचीत के लिए एक अलग और सुरक्षित स्पेस के रूप में तैयार किया गया है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए है जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, डाइट, वर्कआउट और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सवाल एक ही जगह पर आसान तरीके से समझना चाहते हैं फिलहाल ChatGPT Health को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है और आने वाले महीनों में इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। OpenAI का कहना है कि लोग पहले से ही हर हफ्ते करोड़ों हेल्थ से जुड़े सवाल ChatGPT से पूछते हैं, इसी जरूरत को देखते हुए यह नया स्पेस बनाया गया है।
ChatGPT Health की सबसे खास बात यह है कि इसमें हेल्थ से जुड़ी सारी बातचीत और डेटा को सामान्य चैट से अलग रखा जाएगा। इससे संवेदनशील जानकारी के लीक होने का खतरा कम होगा। OpenAI ने बताया कि इस फीचर में मल्टी-लेयर सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें खास तरह की एन्क्रिप्शन और डेटा आइसोलेशन शामिल है यानी आपकी मेडिकल बातचीत और फाइल्स सुरक्षित रहेंगी और बाकी चैट हिस्ट्री से अलग रहेंगी। कंपनी के अनुसार, यह सिक्योरिटी लेवल मौजूदा ChatGPT सुरक्षा सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत है।
इस नए हेल्थ स्पेस में यूजर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और थर्ड-पार्टी वेलनेस ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें Apple Health, MyFitnessPal और बाकी फिटनेस या हेल्थ ट्रैकिंग ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स से मिलने वाले डेटा के आधार पर ChatGPT यूजर्स को उनकी लैब रिपोर्ट समझाने, डॉक्टर से मिलने की तैयारी करने, Sleep और Activity जैसे हेल्थ ट्रेंड ट्रैक करने और डाइट व एक्सरसाइज पर बेहतर सलाह देने में मदद करेगा। इतना ही नहीं यह फीचर हेल्थ इंश्योरेंस के अलग-अलग ऑप्शन की तुलना करने में भी मदद कर सकता है ताकि यूजर अपने लिए सही प्लान चुन सकें।
OpenAI ने साफ किया है कि ChatGPT Health किसी भी तरह से डॉक्टर की जगह नहीं लेगा और न ही यह बीमारी का डायग्नोसिस करेगा। इसका मकसद सिर्फ लोगों को उनकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना है। OpenAI की एप्लिकेशन CEO फिदजी सिमो ने कहा कि ChatGPT Health, ChatGPT को एक पर्सनल सुपर-असिस्टेंट बनाने की दिशा में एक और कदम है। कंपनी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इस हेल्थ डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा और यूजर्स को अपनी चैट डिलीट करने जैसे प्राइवेसी कंट्रोल भी मिलते रहेंगे।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information