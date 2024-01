Nothing जल्द ही मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कहा जा रहा था कि यह फोन Nothing Phone 2a के नाम से दस्तक दे सकता है। हालांकि, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फोन Nothing Phone 3 के रूप में दस्तक देगा। इसके अलावा, रिपोर्ट में इस फोन की लॉन्च टाइमलाइन भी रिवील की गई है। पुरानी लीक के मुताबिक, Nothing Phone 3 फोन 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का कैमरा दिया जा सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

टिप्सटर @saaaanjjjuuu ने अपने X (Twitter) हैंडल पर Nothing Phone 3/Nothing Phone 2a स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल्स दी है। लीक की मानें, तो Nothing का नेक्स्ट जनरेशन फोन 2024 के सेकेंड हाफ में लॉन्च किया जाएगा। टिप्सटर के इसकी लॉन्च टाइमलाइन रिवील की है। टिप्सटर की मानें, तो यह फोन जुलाई 2024 में लॉन्च किया जा सकता है।

सिर्फ फोन ही नहीं इस दौरान कंपनी अपना वियरेबल प्रोडक्ट भी पेश कर सकती है। इसी टिप्सटर की मानें, तो यह कंपनी का Truly Wireless ईयरबड्स हो सकता है, जिसे CMF Nothing Buds 2 Pro के नाम से पेश किया जा सकता है। फिलहाल, बड्स का नाम कंफर्म नहीं है। इसे कंपनी लॉन्च के दौरान किसी अन्य नाम के साथ भी पेश कर सकती है।

Nothing Phone 3/Nothing Phone 2a

-6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले

-50MP का Samsung S5KGN9 shooter प्राइमरी कैमरा

-50MP का Samsung S5KJN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर

-32MP का फ्रंट कैमरा

Nothing Phone 3 के स्पेसिफिकेशन की पुरानी लीक्स में सामे आ चुके हैं। लीक की मानें, तो इस फोन में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का Samsung S5KGN9 shooter प्राइमरी कैमरा शामिल होगा। इसके साथ 50MP का Samsung S5KJN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।