Nothing Phone (2) फोन पर मिल रहा 13,000 रुपये का डिस्काउंट, Flipkart Winter Fest sale का उठाएं फायदा

Nothing Phone 2 13000 discount offer on Flipkart Winter Fest sale check deal here: ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले Nothing Phone 2 को अगर आप खरीदने का मन बना रहा हैं, तो साल के अंत की सेल आपका फायदा करा सकती है। Flipkart Winter Fest sale में मिल रहा बंपर डिस्काउंट।

Manisha Published:Dec 28, 2023, 18:14 PM | Updated: Dec 28, 2023, 18:14 PM