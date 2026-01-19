comscore
  • Nothing Phone 3 Gets 10000 Huge Discount On Vijay Sales Price In India Specification Features

ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला Nothing Phone 3 हुआ सस्ता, यहां 10,000 रुपये गिरी कीमत

Nothing Phone 3 Gets 10000 Huge Discount on Vijay Sales Price in India Specification Features: नथिंग फोन 3 पर भारी-भरकम छूट दी जा रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 19, 2026, 11:44 AM (IST)

Nothing Phone 3 Screen

Nothing Phone 3 में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।

Nothing Phone 3 Performance

Nothing का नथिंग फोन 3 Android 15 बेस्ड Nothing OS 3.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 825 GPU मिलता है। इसके साथ हैंडसेट में 512GB तक स्टोरेज दी गई है।

Nothing Phone 3 Camera

फोटो क्लिक और वीडियो शूट करने के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसको 60 एक्स जूम का भी सपोर्ट दिया गया है।

Nothing Phone 3 Selfie Camera

शानदार सेल्फी क्लिक करने के लिए Nothing Phone 3 में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

Nothing Phone 3 Battery

Nothing Phone 3 में 5500mAh की बड़ी बैटरी लगी है। इसको 65 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट रिवर्स चार्जिंग का साथ मिला है।

Nothing Phone 3 Other Features

कंपनी ने Nothing Phone 3 स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, डुअल सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।

Nothing Phone 3 Price in India

Nothing Phone 3 फोन Vijay Sales पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन की कीमत 59,999 रुपये है। इस दाम में 12gb+256gb स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।

Nothing Phone 3 Deals

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से नथिंग फोन 3 को खरीदने पर सीधा 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 2,791 रुपये की ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।