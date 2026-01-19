ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला Nothing Phone 3 हुआ सस्ता, यहां 10,000 रुपये गिरी कीमत

1 8

Nothing Phone 3 Screen

Nothing Phone 3 में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।