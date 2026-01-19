ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला Nothing Phone 3 हुआ सस्ता, यहां 10,000 रुपये गिरी कीमत

Written By Ajay Verma
Nothing Phone 3 में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।
Nothing का नथिंग फोन 3 Android 15 बेस्ड Nothing OS 3.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 825 GPU मिलता है। इसके साथ हैंडसेट में 512GB तक स्टोरेज दी गई है।
फोटो क्लिक और वीडियो शूट करने के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसको 60 एक्स जूम का भी सपोर्ट दिया गया है।
शानदार सेल्फी क्लिक करने के लिए Nothing Phone 3 में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
Nothing Phone 3 में 5500mAh की बड़ी बैटरी लगी है। इसको 65 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट रिवर्स चार्जिंग का साथ मिला है।
कंपनी ने Nothing Phone 3 स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, डुअल सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।
Nothing Phone 3 फोन Vijay Sales पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन की कीमत 59,999 रुपये है। इस दाम में 12gb+256gb स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से नथिंग फोन 3 को खरीदने पर सीधा 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 2,791 रुपये की ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।
