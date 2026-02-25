Best Smartphones under 50000: अगर आप अपने लिए प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन iPhone आपकी पहली पसंद नहीं है तो आप Android में भी कई शानदार ऑप्शन मिलने वाले हैं। आपके लिए 50 हजार रुपये का बजट परफेक्ट साबित होगा, जिसमें आपको कई ब्रांडेड एंड्रॉइड फोन खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। इन फोन की लिस्ट में Vivo का लेटेस्ट फोन, OnePlus व Nothing फोन शामिल हैं। ये फोन मक्खन जैसे डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस व शानदार कैमरा फीचर्स के साथ आते हैं। इन फोन में आपको लंबी चलने वाली बैटरी का भी ऑप्शन मिलता है। और पढें: मार्च से बढ़ सकती है भारत में OnePlus 15R की कीमत, टिप्सटर का दावा

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 45,999 रुपये लिस्ट है। इस पर 2500 रुपये का बैंक कार्ड डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वीवो के फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो सेंसर व 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

OnePlus 15R

OnePlus 15R फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 47,998 रुपये लिस्ट है। फोन पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 165Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 7400mAh की बैटरी दी गई है।

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के 48,000 रुपये में खरीद सकेंगे। इसमें 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा व 5500mAh की जंबो बैटरी दी है। इस फोन को आप सबसे कम दाम में खरीद सकते हैं।