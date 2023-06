Nothing Phone 2 के लॉन्च से पहले कंपनी ने जुटाया फंड, बढ़ाएगी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो

Nothing ने अपकमिंग स्मार्टफोन Nothing Phone (2) की लॉन्चिंग से पहले फंड से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। कंपनी का कहना है कि उसने फंडिंग के फ्रेश राउंड में 96 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है। इससे अब कंपनी की कुल फंडिंग 250 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व हाईलैंड यूरोप (Highland Europe) के साथ-साथ मौजूदा इवेस्टर्स गूगल वेंचर, EQT वेंचर, सी कैपिटल और म्यूजिक सुपरग्रुप Swedish House Mafia ने किया है। Also Read - Nothing Phone 2 की प्री-बुकिंग इस दिन होगी शुरू, शानदार ऑफर के साथ मिलेंगे धांसू फीचर

नथिंग के सीईओ Carl Pei ने कहा कि केवल दो वर्षों में, हमने इंडस्ट्री की सबसे मजबूत टीमों में से एक को इकट्ठा किया और दुनिया भर में 1.5 मिलियन से ज्यादा डिवाइस बेचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री में लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इस नई फंडिंग से हम तकनीक को फिर से मजेदार बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इससे बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहे हैं।

We're excited to share that we've recently closed a $96M financing round, led by Highland Europe, with participation from @GVteam, @EQTVentures, C Capital and @swedishousemfia alongside others.

As we've just crossed 1.5M products sold, this marks a new milestone on our journey…

