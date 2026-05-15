नहीं है फुल पेमेंट करने का बजट, न हो परेशान, 1500 से कम महीना देकर खरीद लें तगड़े फीचर वाले टॉप-5 फोन

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 15, 2026, 11:28 AM (IST)
इंडियन मार्केट में Samsung से लेकर Apple तक के स्मार्टफोन मौजूद हैं। इन सभी की कीमत अलग-अलग रेंज में रखी गई है। इनमें यूजर की जरूरत के हिसाब से फीचर्स दिए गए हैं। इस कारण सही फोन को चयन करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
अगर आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है उसकी बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही है और कैमरा भी ब्लर हो गया है। अपने लिए नया फोन लेना चाहते हैं, लेकिन जेब फुल पेमेंट करने की अनुमति नहीं दे रही है, तो इसका समाधान हमारे पास है।
हम आपको इस फोटो गैलरी में अमेजन इंडिया पर लिस्ट चुनिंदा स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 1500 रुपये से कम महीना देकर घर ला सकते हैं। इनमें आपको दमदार बैटरी के साथ-साथ एचडी स्क्रीन, शानदार कैमरा और तगड़ा प्रोसेसर तक मिलेगा।
वनप्लस नॉर्ड सीई6 फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इस फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 50MP का रेयर और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी बॉडी वॉटर व डस्ट प्रूफ है। इसकी कीमत 29,998 रुपये से शुरू होती है। इसे 1,160 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।
रेडमी का यह स्मार्टफोन 41,998 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2000 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 1477 रुपये की EMI दी जा रही है। इस डिवाइस में 200MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Snapdragon 7s Gen4 प्रोसेसर लगा है। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
आइकू का यह मल्टी-टास्कर स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से लेकर गेम तक खेला जा सकता है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसे 120 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें 50MP का कैमरा भी है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 37,999 रुपये है। इस पर 1,336 रुपये की ईएमआई मिल रही है।
वीवो टी5 प्रो में 9020mAh की जंबो बैटरी है। मल्टी-टास्किंग के लिए स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसका डिस्प्ले 6.83 इंच का है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का एआई कैमरा मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है। इस पर 1,055 रुपये की ईएमआई मिल रही है।
नथिंग फोन 4ए स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 38,690 रुपये है। इस पर 1360 रुपये की ईएमआई मिल रही है। इस डिवाइस को ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है। इसकी स्क्रीन 6.78 इंच की है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 5400mAh की बैटरी दी गई है।
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