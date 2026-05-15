नहीं है फुल पेमेंट करने का बजट, न हो परेशान, 1500 से कम महीना देकर खरीद लें तगड़े फीचर वाले टॉप-5 फोन

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Nothing Phone 4a

नथिंग फोन 4ए स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 38,690 रुपये है। इस पर 1360 रुपये की ईएमआई मिल रही है। इस डिवाइस को ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है। इसकी स्क्रीन 6.78 इंच की है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 5400mAh की बैटरी दी गई है।