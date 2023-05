Elon Musk ने दो बार बोला 'Nothing', Carl Pei को हो गई टेंशन

Twitter के मालिक बनने के बाद से ही Elon Musk लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। उनके द्वारा किया गया एक-एक ट्वीट खबरों का हिस्सा बन जाता है। ऐसा ही कुछ मस्क के लेटेस्ट ट्वीट में देखने को मिला है। एलन मस्क ने हाल ही अपने एक ट्वीट में दो बार ‘Nothing’ शब्द का इस्तेमाल किया। एलन मस्क के इस ट्वीट को देखकर Nothing ब्रांड के सीईओ Carl Pei हैरान हो गए और उन्होंने अपनी टेंशन इस ट्वीट के रिप्लाई में व्यक्त कर दी। आपको बता दें, ‘Nothing’ एक स्मार्टफोन ब्रांड है, जो कि Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग के बाद से ही पॉपुलर हो गया है। जल्द ही यह कंपनी अपना दूसरा एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nothing Phone 2 को लॉन्च करने की तैयारी में है। Also Read - Elon Musk ने Microsoft को दी धमकी, कहा- कर देंगे मुकदमा

Trust nothing, not even nothing — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023



इसके तुरंत बाद Carl Pei ने एलन मस्क के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए टोकने जैसे अंदाज में लिखा में एक शब्द लिखा और वो शब्द है ‘Elon’।

Elon Musk ने कहा, WhatsApp पर नहीं है भरोसा

नथिंग ट्वीट से पहले एलन मस्क ने WhatsApp को लेकर भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘WhatsApp cannot be trusted’। दरअसल, यह मस्क ने यह ट्वीट Twitter में काम करने वाले इंजीनियर के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए दिया है। ट्विटर में काम करने वाले एक इंजीनियर ने WhatsApp में आ रही कुछ दिक्कतों की जानकारी ट्वीट के जरिए शेयर की। इस ट्वीट में उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया कि जब वह सो रहे थे, तो उनका व्हाट्सऐप बैकग्राउंड में माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मस्क ने कहा कि व्हाट्सऐप भरोसे के लायक नहीं है।

WhatsApp को टक्कर देने की तैयारी में मस्क

व्हाट्सऐप बग और नथिंग के ट्वीट के बाद एलन मस्क ने कुछ नए फीचर्स का ऐलान किया। यह नए फीचर्स रोलआउट होने के बाद Whatsapp को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। एलन मस्क ने कहा कि वह जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वॉयस और वीडियो चैट्स की सुविधा मिलेगी। यूजर्स अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद व्यक्ति के साथ इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए बातचीत कर सकेंगे। इसमें यूजर्स को अपना नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही प्लेटफॉर्म पर Encrypted Messaging की सुविधा भी दी जाएगी। आपको बात दें, इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में इनक्रिप्टेड मैसेजिंग और वॉयस कॉल की सुविधा मिलती है।

ट्विटर पर कॉलिंग फीचर उपलब्ध होने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट Meta के इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp को कड़ी टक्कर देने वाला है। यह सभी फीचर्स यूजर्स को 11 मई से उपलब्ध हो जाएंगे।