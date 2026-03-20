Microsoft ने लॉन्च किया MAI-Image-2 का सेकंड जनरेशन मॉडल, जानिए क्या है इसमें खास

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 20, 2026, 05:34 PM (IST)
Microsoft ने अपने AI इमेज जनरेशन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए MAI-Image-2 नाम का अपना सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल सीधे तौर पर Google और OpenAI जैसे प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए लाया गया है। खास बात यह है कि MAI-Image-2 ने Arena.ai लीडरबोर्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद AI बेंचमार्क में से एक माना जाता है। इससे साफ है कि Microsoft अब Text-to-Image AI टेक्नोलॉजी में तेजी से बेहतर हो रहा है। और पढें: ChatGPT से अब AI इमेज बनाने के लिए नहीं करना होगा इंतजार, OpenAI ने किया बड़ा अपडेट
MAI-Image-2 की सफलता को Microsoft के पिछले मॉडल से भी समझा जा सकता है। इससे पहले कंपनी का MAI-Image-1 LMArena लीडरबोर्ड में 10वें स्थान पर था, लेकिन अब नया मॉडल सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में अभी भी Google Gemini और GPT-image-1.5-high-fidelity जैसे एडवांस मॉडल आगे हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कंपनी AI इमेज जनरेशन को लेकर लगातार सुधार कर रही है। और पढें: Google Nano Banana और ChatGPT को टक्कर देगा यह AI टूल, मिलेंगी फोटोरियलिस्टिक इमेज
Microsoft का कहना है कि MAI-Image-2 को खासतौर पर क्रिएटिव लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी ने इसे बनाने से पहले फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स और विजुअल स्टोरीटेलर्स से बातचीत की, ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके। इस मॉडल में तीन बड़ी चीजों पर खास फोकस किया गया है, फोटोरियलिज्म यानी तस्वीरें बिल्कुल असली जैसी लगें, इमेज के अंदर टेक्स्ट जनरेशन, यानी साफ और सही टेक्स्ट दिखे और मुश्किल व डिटेल्ड सीन बनाना। Microsoft का दावा है कि यह मॉडल नैचुरल लाइटिंग, सही स्किन टोन और रियलिस्टिक माहौल के साथ ऐसी तस्वीरें बनाता है, जिन्हें बाद में ज्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और पढें: आप भी AI से बना सकते हैं कि जबरदस्त तस्वीरें, जानें तरीका
अगर आप इस नए AI मॉडल को खुद ट्राय करना चाहते हैं तो यह MAI Playground में उपलब्ध है, जहां यूजर्स इमेज बना सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा धीरे-धीरे इसे Microsoft Copilot और Bing Image Creator जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रोलआउट किया जा रहा है।
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