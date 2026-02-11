PS Plus यूजर्स की लगी लॉटरी! फरवरी के कैटलॉग में शामिल हो सकता है ये सुपरहिट गेम

और पढें: Sony का बड़ा ऐलान, इस हफ्ते होगा 60 मिनट का State of Play Event, जानें क्या-क्या हो सकता है खास

Marvel’s Spider-Man 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पॉपुलर सुपरहीरो एक्शन-एडवेंचर गेम फरवरी में PS Plus Game Catalogue का हिस्सा बन सकता है। यह गेम Insomniac Games द्वारा डेवलप किया गया था और 2023 में सिर्फ PS5 के लिए लॉन्च हुआ था, बाद में इसे PC पर भी रिलीज किया गया। अब लीक के अनुसार 17 फरवरी को Spider-Man 2 के साथ Test Drive Unlimited Solar Crown और Neva भी PS Plus Game Catalogue में जोड़े जा सकते हैं। अगर यह खबर सही साबित होती है, तो PS Plus सब्सक्राइबर्स के लिए यह बड़ी खुशखबरी होगी। और पढें: फरवरी में PlayStation Plus यूजर्स की बल्ले-बल्ले, ये 4 सुपरहिट गेम्स मिलेंगे मुफ्त

लीक में किन गेम्स का नाम सामने आया?

यह जानकारी मशहूर लीकर Billbil-kun की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिन्हें गेमिंग इंडस्ट्री में सटीक लीक के लिए जाना जाता है। Dealabs पर प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन तीनों गेम्स को 17 फरवरी को सर्विस में जोड़ा जाएगा। हालांकि बाकी गेम्स की पूरी लिस्ट अभी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, Sony 11 फरवरी को इस महीने की पूरी Game Catalogue लाइनअप का खुलासा कर सकता है लेकिन संभावना यह भी है कि आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी को होने वाले State of Play इवेंट के दौरान की जाए, फिलहाल गेमर्स को कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। और पढें: Sony Black Friday Sale 2025: PS5, DualSense controllers और PS VR2 पर मिलेगा सबसे बड़ा डिस्काउंट

क्या है Spider-Man 2 की कहानी ?

अगर Spider-Man 2 वाकई PS Plus में आता है तो यह Insomniac की Spider-Man सीरीज का तीसरा गेम होगा जो इस सर्विस में उपलब्ध होगा। इससे पहले Marvel’s Spider-Man Remastered और Spider-Man: Miles Morales भी Game Catalogue में शामिल किए जा चुके हैं। Spider-Man 2 में पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस की कहानी आगे बढ़ती है, जहां उन्हें अपने अब तक के सबसे बड़े दुश्मनों ‘Kraven the Hunter‘ और ‘Venom‘ का सामना करना पड़ता है। गेम की शानदार ग्राफिक्स, तेज एक्शन और इमोशनल कहानी की वजह से इसे काफी सराहना मिली थी।

फरवरी में और कौन-कौन से गेम्स PS Plus में जोड़े जा सकते हैं?

इसके अलावा रेसिंग गेम Test Drive Unlimited Solar Crown और पजल प्लेटफॉर्मर Neva भी फरवरी में जोड़े जाने की बात कही जा रही है। Solar Crown 2024 में PC, PS5 और Xbox Series S/X पर लॉन्च हुआ था, जबकि Neva उसी साल PC, Mac, PlayStation, Xbox और Nintendo Switch पर आया था, अगर यह लीक सही साबित होती है तो Sony 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से कर रहा है। पिछले महीने PS Plus Game Catalogue में Resident Evil Village और Like a Dragon: Infinite Wealth जैसे बड़े टाइटल्स जोड़े गए थे। PS Plus Extra और Deluxe/Premium मेंबर्स इस Game Catalogue का फायदा उठा सकते हैं। वहीं इस महीने के मंथली गेम्स में Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros और Ace Combat 7: Skies Unknown शामिल हैं, जो सभी PS Plus मेंबर्स के लिए उपलब्ध हैं।

