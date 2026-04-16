PS Plus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल में फ्री मिलेंगे ये धमाकेदार गेम

Sony ने अप्रैल महीने के लिए PS Plus Game Catalogue की नई लाइनअप की घोषणा कर दी है, जिसे 21 अप्रैल से सभी Extra और Deluxe/Premium मेंबर खेल सकेंगे। इस बार की लिस्ट में कई बड़े और फेमस गेम शामिल किए गए हैं, जिनमें रेसिंग, एडवेंचर और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे अलग-अलग जॉनर के गेम्स मौजूद हैं। और पढें: PS Plus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! मार्च में फ्री मिलेंगे ये धमाकेदार गेम

इस महीने का सबसे बड़ा गेम कौन-सा है

इस महीने का सबसे बड़ा गेम है Horizon Zero Dawn Remastered, जो कि एक्शन-एडवेंचर गेम है और इसमें बेहतर ग्राफिक्स और PS5 के लिए अपग्रेडेड विजुअल्स दिए गए हैं। यह गेम पहले 2024 में रीमास्टर्ड वर्जन के रूप में रिलीज हुआ था और अब PS Plus Game Catalogue में शामिल किया जा रहा है। इस गेम की कहानी एलॉय नाम की एक शिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां प्रकृति और खतरनाक मशीनें दोनों का दबदबा है। PS4 यूजर्स के लिए इसका Complete Edition उपलब्ध होगा, जबकि PS5 पर रीमास्टर्ड वर्जन मिलेगा। और पढें: PS Plus यूजर्स की लगी लॉटरी! फरवरी के कैटलॉग में शामिल हो सकता है ये सुपरहिट गेम

इस महीने ये मजेदार रेसिंग गेम किया गया शामिल

इसके अलावा Ubisoft का ओपन-वर्ल्ड रेसिंग गेम The Crew Motorfest भी इस महीने की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह गेम खिलाड़ियों को हवाई द्वीपों (Hawaiian Archipelago) के खूबसूरत ओपन वर्ल्ड में तेज रफ्तार रेसिंग का अनुभव देता है। इसमें खिलाड़ी कारों के अलावा नावों और हवाई जहाजों से भी रेस कर सकते हैं और अलग-अलग चैलेंज पूरे कर सकते हैं। यह गेम PS5 और PS4 दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और इसकी सबसे खास बात इसका बड़ा मैप और फ्री-रोमिंग एक्सपीरियंस है, जो इसे बाकी रेसिंग गेम्स से अलग बनाता है।

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ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट गेम भी किया शामिल

इसके साथ ही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट गेम Football Manager 26 भी PS Plus Game Catalogue में जोड़ा गया है। इस गेम में खिलाड़ी एक फुटबॉल क्लब के मैनेजर की भूमिका निभाते हैं और टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसमें टीम मैनेजमेंट, ट्रांसफर, टैक्टिक्स, युथ डेवलपमेंट और स्काउटिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण फैसले शामिल होते हैं। इस बार गेम में प्रीमियर लीग की आधिकारिक लाइसेंसिंग भी दी गई है, इस बार इसमें Premier League की लाइसेंस्ड टीम्स भी जोड़ी गई हैं।