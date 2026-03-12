PS Plus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! मार्च में फ्री मिलेंगे ये धमाकेदार गेम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 12, 2026, 06:21 PM (IST)
Sony ने मार्च महीने के लिए अपने PlayStation Plus Game Catalogue की नई लिस्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। इससे पहले इस लाइनअप की जानकारी लीक भी हो चुकी थी, जिसे अब कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है। इस बार गेमर्स के लिए कई बड़े और फेमस गेम्स जोड़े जा रहे हैं। इनमें Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, EA Sports Madden NFL 26, Blasphemous 2, Metal Eden, The Lord of the Rings: Return to Moria और Astroneer शामिल हैं। ये सभी गेम 17 मार्च से PS Plus Game Catalogue में उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे सब्सक्राइबर्स बिना अतिरिक्त पैसे दिए इन्हें खेल सकेंगे।
मार्च के इस लाइनअप में सबसे बड़ा और चर्चित गेम Warhammer 40,000: Space Marine 2 माना जा रहा है। यह 2011 में आए Space Marine गेम का सीक्वल है और इसमें थर्ड-पर्सन शूटिंग के साथ जबरदस्त Hack-and-Slash एक्शन देखने को मिलता है। गेम में खिलाड़ी Ultramarines फेक्शन के लेफ्टिनेंट टाइटस (Titus) का कैरेक्टर निभाते हैं और दुश्मनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ते हैं। इस गेम को Solo Mode में AI साथियों के साथ खेला जा सकता है, वहीं इसमें CO-OP मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट दिया गया है। एक्शन और ग्राफिक्स की वजह से यह गेम पहले से ही गेमिंग कम्युनिटी में काफी चर्चा में है।
इस महीने Game Catalogue में जुड़ने वाला दूसरा बड़ा गेम Persona 5 Royal है, जो कि पॉपुलर RPG Game Persona 5 का बेहतर और एक्सपैंडेड वर्जन है। इस गेम में नए कैरेक्टर, नई लोकेशन और अतिरिक्त स्टोरी कंटेंट जोड़ा गया है। कहानी कुछ हाई-स्कूल स्टूडेंट्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके पास अपनी मानसिक शक्ति का एक रूप होता है जिसे ‘Persona’ कहा जाता है। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके वे Shadows नाम के दुश्मनों से लड़ते हैं। इस गेम में सोशल सिमुलेशन और Party-Based RPG बैटल सिस्टम भी शामिल है, जो इसे काफी अलग और दिलचस्प बनाता है।
इसके अलावा इस महीने के लाइनअप में कई अलग-अलग जॉनर के गेम भी शामिल किए गए हैं। EA Sports Madden NFL 26 स्पोर्ट्स गेमिंग पसंद करने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिसमें NFL की असली टीमों और खिलाड़ियों के साथ अमेरिकन फुटबॉल खेला जा सकता है, वहीं The Lord of the Rings: Return to Moria एक सर्वाइवल गेम है जो Middle-Earth की मशहूर दुनिया में सेट है और इसमें खिलाड़ी Moria की खदानों में संसाधन इकट्ठा कर हथियार और उपकरण बनाते हैं। इसके अलावा Blasphemous 2, Metal Eden और Astroneer जैसे गेम भी खिलाड़ियों को अलग-अलग तरह का गेमिंग अनुभव देंगे। यह पूरा Game Catalogue PlayStation Plus Extra और Deluxe/Premium मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगा।
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