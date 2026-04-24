3999 रुपए का Spider-Man Remastered गेम अब मुफ्त, ऐसे करें क्लेम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 24, 2026, 05:27 PM (IST)
Marvel’s Spider-Man Remastered गेम अब PlayStation Plus Extra के सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आमतौर पर इस गेम की कीमत लगभग 3999 रुपये है, लेकिन जिन यूजर्स के पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, वे इसे फ्री में खेल सकते हैं। और पढें: PlayStation 2025 Wrap-Up हुआ लाइव, अभी देखें अपना गेमिंग रिपोर्ट कार्ड
इस गेम को क्लेम करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है… और पढें: PlayStation Plus ने गेमर्स को दिया तोहफा, अक्टूबर में PS5 और PS4 गेमर्स के लिए फ्री गेम्स की लिस्ट आई सामने, ये हिट गेम हुए शामिल
अगर बात करें इस रिमास्टर्ड वर्जन की खासियतों की, तो इसे खासतौर पर PS5 के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको तेज लोडिंग टाइम मिलता है, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूद हो जाता है। साथ ही, इसमें रे-ट्रेस्ड रिफ्लेक्शन और बेहतर लाइटिंग दी गई है, जिससे न्यूयॉर्क सिटी पहले से ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है, खासकर रात के समय। गेम में 60fps का परफॉर्मेंस मोड भी मौजूद है, जो एकदम स्मूद गेमप्ले देता है। इसके अलावा, DualSense कंट्रोलर के साथ हैप्टिक फीडबैक का सपोर्ट मिलता है, जिससे स्विंग करते समय या फाइट के दौरान वाइब्रेशन का रियल अनुभव मिलता है।
अगर आपके पास PS5 नहीं है और आप अभी भी PS4 यूज कर रहे हैं, तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। Marvel’s Spider-Man का ओरिजिनल वर्जन भी PlayStation Plus Extra के कैटलॉग में मौजूद है, जिसे आप आसानी से खेल सकते हैं। इसके अलावा Marvel’s Spider-Man: Miles Morales भी इस सर्विस का हिस्सा है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है और नए गेमप्ले एलिमेंट्स जोड़ता है, ध्यान रखें कि PlayStation Plus के गेम्स समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इस गेम को जल्द से जल्द क्लेम कर लें, ताकि इस शानदार सुपरहीरो एडवेंचर का पूरा मजा उठा सकें।
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