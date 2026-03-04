Apple ने फाइनली MacBook Air (2026) की प्री-बुकिंग भारत में आज से शुरू कर दी है। इसे कंपनी ने लेटेस्ट M5 चिप के साथ पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें कंपनी ने दो स्क्रीन साइज 13.6 और 15.3 इंच के ऑप्शन पेश किए हैं। इसके अलावा, लैपटॉप में Apple N1 चिप भी मौजूद है। वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP वेबकैम मिलता है। Apple ने इसमें 512GB स्टोरेज बेस मॉडल के तौर पर पेश किया है, जिसमें आपको 4TB तक के ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही इसमें Apple Intelligence फीचर्स का भी एक्सेस शामिल है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: iPad Air (2026) लेटेस्ट M4 चिप और 11 इंच-13 इंच स्क्रीन साइज के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

MacBook Air (2026) Price in India

कंपनी ने MacBook Air (2026) को 1,19,900 रुपये की कीमत में पेश किया है, जिसमें आपको 13.6 इंच का स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा। 15.3 इंच मॉडल की कीमत 1,44,900 रुपये है। इस लैपटॉप में Sky Blue, Midnight, Starlight व Silver कलर ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं, इसकी प्री-बुकिंग भारत में आज 4 मार्च से शुरू हो चुकी है। वहीं, सेल 11 मार्च से उपलब्ध होगी। और पढें: iPhone 17e का इंतजार खत्म, 48MP कैमरा और A19 चिप के साथ भारत में हुआ लॉन्च

MacBook Air (2026) Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो MacBook Air (2026) में दो स्क्रीन साइज 13.6 इंच और 15.3 इंच के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि Liquid Retina डिस्प्ले हैं। इसमें आपको 500 Nits की ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें M5 चिप दी है, जिसमें 10-core CPU मिलता है। Apple का दावा है कि M5 चिप अपने पिछले वर्जन M4 की तुलना में 4x फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसमें शानदार गेमिंग के लिए व 3D रेंडरिंग के लिए थर्ड-जनरेशन ray-tracing engine दिया गया है। और पढें: iPhone 16e हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा यह धमाकेदार डिस्काउंट

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इसमें 512GB मॉडल को बेस वेरिएंट के तौर पर पेश किया है, जिसमें 4TB स्टोरेज मिलती है। इसमें Apple Intelligence क्षमताएं भी मौजूद है। सिंगल चार्ज पर यह लैपटॉप 18 घंटे तक की यूसेज प्रोवाइड करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 12MP Centre Stage कैमरा व Desk View सपोर्ट के साथ आता है।