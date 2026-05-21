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Apple यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Watch और AirPods में आए नए हेल्थ फीचर

Apple ने भारत में अपने यूजर्स के लिए कई नए हेल्थ फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब Apple Watch और AirPods Pro की मदद से लोग घर बैठे अपनी नींद और सुनने की क्षमता की जांच कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स यूजर्स को समय रहते हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने और जरूरी कदम उठाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 21, 2026, 03:54 PM (IST)

Apple Health Features

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Apple ने भारत में अपने यूजर्स के लिए कई नए हेल्थ फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। अब Apple Watch और AirPods Pro के जरिए लोग अपनी सेहत पर पहले से ज्यादा नजर रख पाएंगे। कंपनी ने बताया कि Apple Watch में Sleep Apnea Notification और AirPods Pro में Hearing Test जैसे एडवांस फीचर्स आज से उपलब्ध होंगे। इन फीचर्स का मकसद यूजर्स को घर बैठे हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी देना है ताकि वे समय रहते जरूरी कदम उठा सकें। news और पढें: क्या है iPhone का Health App, कैसे रखता है आपकी सेहत का ख्याल, जानिए यहां

Sleep Apnea क्या है और कैसे पता लगाएगी Apple Watch?

Sleep Apnea एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसमें सोते समय व्यक्ति की सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। Apple Watch का नया ‘Breathing Disturbances’ फीचर नींद के दौरान कलाई की हलचल और सांस लेने के पैटर्न को ट्रैक करेगा। अगर 30 दिनों के डेटा में मध्यम या गंभीर Sleep Apnea के संकेत मिलते हैं, तो वॉच यूजर को नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि वह डॉक्टर से सलाह ले सके। news और पढें: भारत में बढ़ा Apple का iPhone प्रोडक्शन, क्या अब दुनिया के हर 4 में से 1 iPhone यहीं बन रहा है?

Health Data को PDF में कैसे सेव और शेयर करेंगे?

कंपनी ने यह भी बताया कि यूजर्स अपने हेल्थ डेटा को आसानी से PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसमें पिछले तीन महीनों तक का Breathing Disturbance डेटा और बाकी जरूरी जानकारियां शामिल होंगी। यह रिपोर्ट डॉक्टर के साथ शेयर की जा सकेगी, जिससे बीमारी की पहचान और इलाज में मदद मिलेगी। Apple का कहना है कि इस फीचर से लोग अपनी नींद और सांस से जुड़ी समस्याओं को समय रहते समझ पाएंगे और गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकेंगे। news और पढें: Apple लवर्स के लिए गुड न्यूज, इस दिन खुलेगा कंपनी का छठा स्टोर

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AirPods Pro का Hearing Test फीचर कैसे काम करेगा?

इसके अलावा AirPods Pro में नया Hearing Test फीचर भी जोड़ा गया है। यह फीचर यूजर्स को घर बैठे लगभग पांच मिनट में अपनी सुनने की क्षमता जांचने की सुविधा देगा। यह टेस्ट Pure-Tone Audiometry टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर क्लिनिक में किया जाता है। टेस्ट पूरा होने के बाद यूजर को दोनों कानों की Hearing Level रिपोर्ट, उसकी स्थिति और जरूरी सुझाव मिलेंगे। यह रिपोर्ट भी Health App में सेव रहेगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ शेयर की जा सकेगी। Apple का मानना है कि ये नए फीचर्स लोगों को अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने में मदद करेंगे।