लॉन्च से पहले iPhone 18 Pro की बैटरी आई सामने, दो अलग-अलग साइज में देगा दस्तक!

iPhone 18 Pro कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। इस अपकमिंग फोन का डिजाइन लीक हो चुका है। इस डिवाइस के कलर वेरिएंट सामने आ चुके हैं। अब डिवाइस की बैटरी डिटेल लीक हो गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक 18 प्रो या 18 सीरीज की लॉन्चिंग, कीमत या फिर फीचर को लेकर कोई ऑफिशियल डिटेल साझा नहीं की है। और पढें: iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन ऑनलाइन लीक, इस साल उठेगा पर्दा

दो अलग बैटरी वर्जन में होगा अवेलेबल

PhoneArena ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि iPhone 18 Pro को दो अलग-अलग बैटरी के साथ लाया जा सकता है। इस आईफोन के अमेरिकी वर्जन में 4288mAh की बैटरी दी जा सकती है, जबकि चाइनीज मॉडल में 4056mAh की बैटरी मिल सकती है। इन्हें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट से कोई जानकारी नहीं मिली है। और पढें: iPhone 18 Pro पहले से ज्यादा होगा पावरफुल और स्मार्ट, इन धमाकेदार फीचर्स के साथ देगा दस्तक

डिजाइन और फीचर्स

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो आईफोन 18 प्रो के बेजल इस बार पुराने मॉडल की तुलना में पतले होंगे। इस फोन का डायनेमिक आइलैंड मौजूद मॉडल से 35 प्रतिशत छोटा होगा, जिससे यूजर को स्क्रीन पर ज्यादा विजिब्लिटी मिलेगी। इसका साइज 6.4 इंच और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। और पढें: भारत में इतनी होगी iPhone 18 Pro Max और 18 Pro की कीमत! लॉन्च टाइमलाइन, दाम और स्पेक्स सब लीक

बेहतर फंक्शनिंग और मल्टी-टास्किंग के लिए अपकमिंग आईफोन में A20 Pro चिप दी जा सकती है। इसमें फोटो, वीडियो और जरूरी दस्तावेज स्टोर करने के लिए 1 टीबी तक स्टोरेज मिलेगी। इसमें फोटोज व वीडियो के लिए 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जबकि फ्रंट में 18MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है।

सिम और कनेक्टिविटी

इस फोन में ई-सिम के साथ-साथ वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे।

कब होगा लॉन्च ?

जैसा कि खबर में ऊपर बताया गया कि अमेरिकन टेक कंपनी एप्पल ने अभी तक आईफोन 18 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस सीरीज के सितंबर में पेश किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 70 से 80 हजार के बीच रखी जा सकती है।

iPhone 17 Pro

आईफोन 17 प्रो को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है। इस फोन में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है। इस पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है।

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इस आईफोन में A19 Pro चिपसेट और 1 टीबी तक स्टोरेज दी गई है। इसमें iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसे IP68 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह पानी में भीगने के बाद भी खराब नहीं होगा। कैमरे की बात करें, तो फोन में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 18MP का कैमरा लेंस दिया गया है।