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WhatsApp में अभी ON कर लें ये खास सिक्योरिटी फीचर, स्कैमर्स नहीं बना पाएंगे आपको अपना शिकार

WhatsApp सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप में से एक है। इस वजह से जालसाझ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें कई फीचर हैं, जिनके यूज से खुद को फ्रॉड से बचाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 03, 2026, 09:24 AM (IST)

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WhatsApp सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, जिसका उपयोग सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं बल्कि पेमेंट करने, ऑडियो-वीडियो कॉल करने और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए भी किया जाता है। इस वजह से अब यह प्लेटफॉर्म हैकर्स के लिए लोगों को ठगने का नया रास्ता बन गया है। हालांकि, इस ऐप में कई ऐसे काम के फीचर हैं, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। हम आपको इस खबर में व्हाट्सएप के चुनिंदा फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप खुद को और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। news और पढें: WhatsApp पर Delete कर दिया मैसेज, क्या फिर भी पढ़ सकता है कोई?

टू-स्टेप वेरिफिकेशन

WhatsApp का यह फीचर बहुत खास है। इस सुविधा से प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलती है। इसके जरिए लॉग-इन करने के लिए 6 अंक का पिन (PIN) एंटर करना पड़ता है। इससे फायदा यह होगा कि हैकर के पास ओटीपी भी आए जाए, तो वो फिर भी लॉग-इन नहीं कर पाएगा। आपका अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसे ऑन करने के लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं। फिर अकाउंट में जाकर टू-स्टेप वेरिफिकेशन में पिन सेट कर दीजिए। इस तरह फीचर एक्टिव हो जाएगा। news और पढें: WhatsApp का नया Scam Alert फीचर, धोखाधड़ी होने से पहले करेगा सावधान!

साइलेंस अननोन कॉलर

आजकल ज्यादातर जालसाझ फर्जी कॉल करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसी स्कैम कॉल रोकने के लिए व्हाट्सएप में साइलेंस अननोन कॉल फंक्शन दिया गया है। इस फीचर के एक्टिव होते ही अनजान नंबर से आने वाली कॉल ब्लॉक हो जाती है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस फीचर को ऑन करके रखें। इसे व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग में जाकर ऑन किया जा सकता है।

चैट लॉक फीचर

व्हाट्सएप का चैट लॉक फीचर बेहद अहम है। इस फंक्शन के ऑन होते ही चैट लॉक हो जाती है और कोई भी उस चैट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसकी मदद से आप अपनी निजी फोटो, वीडियो, अहम दस्तावेज और बैंकिंग डिटेल जैसी जानकारी को सुरक्षित रख सकेंगे।

प्राइवेसी फीचर

अधिकतर मामलों में देखा गया है कि साइबर ठग व्हाट्सएप से लोगों की फोटो चुराकर गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अपनी प्रोफाइल फोटो और स्टेटस को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन में जाकर Nobody को चुनें। इससे आपकी फोटो को कोई और नहीं देख पाएगा और न ही गलत इस्तेमाल कर सकेगा।

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एडवांस चैट प्राइवेसी

इस फीचर को यूजर की प्राइवेसी बनाए रखने को लाया गया है। इस फंक्शन की खूबी है कि यह चैट को सुरक्षा लेयर प्रदान करता है, जिससे कोई भी उस चैट को एक्सेस नहीं कर सकता है। इससे संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है। यह फाइल्स को ऑटोमैटिक डाउनलोड होने से रोका जा सकता है और चैट के कंटेंट को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाता है।