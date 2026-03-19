Lenovo Legion Y700 Gen 5 गेमिंग टैब लॉन्च हो गया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में आपको 8.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का है। इसके अलावा, यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 24GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज पेश की है। इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP कैमरा मौजूद है। वहीं, सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यहां जानें टैब के सभी फीचर्स व कीमत से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Tablets under 35000 on Amazon: OnePlus से लेकर Apple iPad तक, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आते हैं ये टैब

Lenovo Legion Y700 Gen 5 Features

कंपनी ने Lenovo Legion Y700 Gen 5 में 8.8 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz व 3040 x 1904 पिक्सल है। डिस्प्ले में 800 Nits की ब्राइटनेस मौजूद है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोससेर से लैस है, जिसके साथ 24GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज मौजूद है। कंपनी ने इसमें AI Voiceprint Hunter 2.0, AI Pixel Sniper God 2.0 और cross-device AI search जैसे एआई फीचर्स दिए हैं। और पढें: MWC 2026: Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition और Yoga Pro 7a हुए पेश, जानें खूबियां

फोटोग्राफी के लिए इस टैब में कंपनी ने 50MP का रियर कैमरा दिया है। इसके साथ सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। और पढें: MWC 2026: Lenovo एक साथ लेकर आया दो धाकड़ टैब, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

टैब की बैटरी 9000mAh की है, जिसके साथ 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। कहा जा रहा है कि यह टैब 18.8 घंटे का वीडियो प्लेबैक व 10.3 घंटे तक की गेमिंग प्रोवाइड करेगा। कंपनी ने इस टैब में डुअल हॉरिजन super-linear स्पीकर दिया है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है।

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Lenovo Legion Y700 Gen 5 Price

कंपनी ने Lenovo Legion Y700 Gen 5 इसे चीनी मार्केट में पेश किया है। टैब के 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 3,999 (लगभग 54,100 रुपये) है। इस टैब में Carbon Cystal Black और Ice Soul White कलर ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल, कंपनी ने रिवील नहीं किया है कि यह टैब भारत में दस्तक देगा या नहीं।