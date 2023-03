iTel ने टैबलेट सेगमेंट की शुरुआत भी कर दी है। कंपनी ने आज भारत में अपना पहला टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम iTel Pad One है। यह टैब 15,000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया गया है। खूबियों की बात करें, तो इस डिवाइस में यूजर्स को 10.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, इसमें 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। मार्केट में यह टैबलेट Redmi Pad, Realme Pad Mini व Moto Tab G60 आदि को कड़ी टक्कर देने वाला है। Also Read - itel ने लॉन्च किए 32 इंच और 43 इंच के दो सस्ते Smart TV, कीमत सिर्फ Rs 8,999 से शुरू

कंपनी ने iTel Pad One टैब की कीमत भारत में 12,999 रुपये तय की है। यह टैब Deep Grey और Light Blue कलर ऑप्शन में आता है। इसको आप कंपनी की वेबसाइट व ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं।

