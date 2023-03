itel ने भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम itel Pad 1 है। यह एक 10.1 इंच के स्क्रीन वाला टैबलेट है और इसमें बाउंसी डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही यूजर्स की जरूरत को समझते हुए कंपनी ने 6000mAh का बैटरी पैक दिया है। यह एक Android 12 (Go Edition) पर काम करने वाला लैपटॉप है। आइए इस टैबलेट के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करते हैं। Also Read - iTel Pad One टैबलेट 6000mAh बैटरी और 10.1 इंच डिस्प्ले के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

itel Pad 1 Price In India: आईटेल के इस टैबलेट की कीमत की बात करें तो यह 12999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस टैबलेट को Deep Grey और Light Blue कलर वेरिएंट में पेश किया गया है। इसे आईटेल स्टोर या ऑफलाइन मार्केट से खरीदा जा सकता है। Also Read - 6000mAh की बैटरी के साथ आते हैं ये 5 सस्ते स्मार्टफोन, इनमें मिलेगा दमदार बैकअप

itel Pad 1 के Specifications

itel Pad 1 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10.1 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें HD+ 1280×800 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। यह टैबलेट octa-core SC9863A1 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 4GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। माइक्रोएसडी कार्ड लगाकर इसकी मेमोरी को 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read - itel ने लॉन्च किए 32 इंच और 43 इंच के दो सस्ते Smart TV, कीमत सिर्फ Rs 8,999 से शुरू

itel Pad 1 के कैमरा सेटअप

itel Pad 1 के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर 8MP का कैमरा सेटअप दिया गया है, जो 80 डिग्री फील्ड व्यू सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ ही LED FLASH लाइट का इस्तेमाल किया गया है। 6000एमएएच की बैटरी के साथ 10W का चार्जर भी देखने को मिलेगा।

itel Pad 1 की कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4G सपोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, वाईफाई, ओटीजी सपोर्ट और ब्लूटूथ दिए गए हैं। इसमें डुअल स्पीकर दिए गए हैं और 24W का स्पीकर मिलेगा, जो डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करते हैं। इस टैबलेट का मुकाबला सैमसंग, लावा और लेनोवो के टैबलेट से होगा, जो भारतीय बाजार में पहले से मौजूद हैं। इनकी 10 हजार रुपये से कम कीमत के सेगमेंट में ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं।