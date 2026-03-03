OnePlus 13 के गिरे दाम, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 03, 2026, 09:49 AM (IST)
OnePlus 13 5G इन दिनों Flipkart पर बड़ी छूट के साथ उपलब्ध है। यहां पर इस प्रीमियम फोन पर 13,500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आमतौर पर 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाला यह दमदार 5G फोन अब 59,500 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी के अनुसार यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए ग्राहक ज्यादा देर न करें। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील के साथ इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। और पढें: Vivo X300 Ultra की MWC 2026 में एंट्री पक्की, जानिए क्या हो सकते हैं इसके फीचर्स
डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स भी ग्राहकों को मिल रहे हैं। Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI Credit Card से पेमेंट करने पर करीब 2,975 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके 47,900 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू भी पा सकते हैं, हालांकि एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगी। और पढें: Xiaomi Civi 6 को लेकर बड़ा खुलासा, जल्द हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा
और पढें: OnePlus 13 को 3000 रुपये सस्ता खरीदें, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ मिलेगा ये सब
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो OnePlus 13 5G में 6.82-inch का QHD+ LTPO 3K डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। स्क्रीन में HDR10+ सपोर्ट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और Adreno 830 GPU दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहद ताकतवर माना जाता है। फोन में 24GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 4.0 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, जिससे यूजर्स को तेज स्पीड और ज्यादा स्टोरेज की सुविधा मिलती है।
कैमरा सेगमेंट में भी यह फोन काफी दमदार है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल जूम और 120x डिजिटल जूम के साथ) और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पावर के लिए फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।
