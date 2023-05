IRCTC Down: भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप ठप, यात्री परेशान

IRCTC की ई-टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप की सेवा 6 मई सुबह 10:30 बजे से ठप है। इसकी वजह से यात्रियों को रेलवे रिजर्वेशन करने में काफी दिक्कत आ रही है। मई और जून में गर्मी की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से यात्रियों की टिकट बुक नहीं हो पा रही थी। सुबह 10 और 11 बजे का समय तत्काल टिकट बुक करने का रहता है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे रिजर्वेशन करने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। Also Read - IRCTC दूर करेगा Pet लवर्स की टेंशन, घर बैठे बुक कर पाएंगे ऑनलाइन टिकट

वेबसाइट और ऐप में आई दिक्कत की वजह से तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतारा है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुकिंग में हो रही दिक्कत को रिपोर्ट किया है। Also Read - IRCTC ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जारी की 'वॉर्निंग', भूलकर भी यहां से बुक न करें ऑनलाइन टिकट!

दोबारा शुरू हुई सर्विस

फिलहाल IRCTC ऐप और वेबसाइट में लॉग-इन हो पा रहा है और ट्रेन टिकट बुक करने का भी ऑप्शन आ रहा है। हालांकि, IRCTC और भारतीय रेलवे की तरफ से सर्विस में आई दिक्कत को लेकर कोई स्टेटमेंट फिलहाल जारी नहीं किया गया है।

इससे पहले कई यूजर्स ने IRCTC ऐप और वेबसाइट में आई दिक्कत के बारे में ट्विटर पर पोस्ट किया था। पंकज सिंह नाम के यूजर ने वेबसाइट में आई दिक्कत का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, IRCTC के जरिए एक टिकट भी बुक नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी को बंद कर देना चाहिए।

@AshwiniVaishnaw @RailMinIndia

Useless IRCTC. Can’t even book a tatkal ticket. Should shut down the company. Pathetic!!!! pic.twitter.com/1zZimLsPUd — Pankaj singh (@panda5173) May 6, 2023

एक यूजर ने दिन के 11:36 बजे ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उसे पिछले 36 मिनट से ऐप में लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही है। वेबसाइट और ऐप आदि की सर्विस को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector ने भी IRCTC की वेबसाइट डाउन होने की पुष्टि की है। हजारों यूजर्स ने IRCTC की सेवाओं में आई दिक्कत को रिपोर्ट किया है।

IRCTC down. Even after 36 mins unable to login. How will people book online tatkal tickets? pic.twitter.com/hnxTi9lPV4 — Hi (@Hi_7712) May 6, 2023

Dear IRCTC TEAM please shutdown your irctc tatkal quata due to whenever we need to book ticket its never work #IRCTC #railway pic.twitter.com/JgRxbomzhP — MURTUZA SINDHI (@MjShaan) May 6, 2023