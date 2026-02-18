'यात्री गण कृप्या ध्यान दें', जनरल ट्रेन टिकट बुक करने वाला यह App 1 मार्च से होगा बंद, करना होगा RailOne का इस्तेमाल

भारतीय रेलवे ने बड़ा डिजिटल बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 1 मार्च से UTS on Mobile (जनरल टिकट बुकिंग एप) को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को नई App RailOne का इस्तेमाल करना होगा। रेलवे के अनुसार यह कदम यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब तक UTS App के जरिए यात्री जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट ऑनलाइन बुक करते थे लेकिन 1 मार्च के बाद यह सुविधा केवल RailOne पर उपलब्ध होगी। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी क्योंकि नई एप में पहले से ज्यादा सुविधाएं और आसान इंटरफेस दिया गया है। और पढें: भारतीय रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, 12 जनवरी से Aadhaar-verified यूजर रात 12 बजे तक कर सकेंगे टिकट बुक

RailOne App पर टिकट और ट्रेन से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी

RailOne App में जनरल टिकट, रिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के अलावा कई बाकी सेवाएं भी मिलती हैं। यात्री इसमें IRCTC Rail Connect, NTES, Rail Madad और फूड ऑन ट्रैक जैसी सेवाओं को एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं, यानी अब अलग-अलग एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। RailOne में लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस, ट्रेन के लेट होने की जानकारी, कोच पोजिशन, प्लेटफॉर्म नंबर और PNR स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं। और पढें: IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, आधार से जुड़े यूजर्स को मिलेगा ज्यादा फायदा

RailOne App से टिकट बुक करने पर मिलेगा फायदा

रेलवे ने यह भी बताया है कि जिन यात्रियों के पास UTS App का R-Wallet बैलेंस है, वे उसे RailOne में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। यात्री अपने पुराने Login ID और Password से ही RailOne में Sign In कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए खास ऑफर भी दे रही है। RailOne पर जनरल टिकट की बुकिंग करते समय अगर पेमेंट UPI, Debit Card, Credit Card या Net Banking से किया जाता है तो 3% की छूट मिलेगी। यह ऑफर 14 जुलाई 2026 तक वैध रहेगा, इससे यात्रियों को बचत का फायदा मिलेगा और डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा। और पढें: IRCTC हुआ डाउन, यूजर्स को टिकट बुक करने में आई दिक्कत

RailOne App की खासियत

RailOne App पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित है। यात्री रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, जनरल टिकट ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं। एप के जरिए PNR स्टेटस चेक करना, ट्रेन की टाइमिंग देखना और प्लेटफॉर्म की जानकारी पाना बेहद आसान है। साथ ही यात्री IRCTC के अप्रूव्ड वेंडर से सीधे ट्रेन में खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। शिकायत या सुझाव देने के लिए Rail Madad सुविधा भी App में उपलब्ध है।