अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे हमारे घरों तक पहुंच गया है। Strait of Hormuz से होकर जाने वाली गैस और तेल की सप्लाई में रुकावटों की वजह से भारत में LPG की कमी की चिंता बढ़ गई है। लोग अब गैस सिलेंडर के इंतजार और बढ़ती कीमतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे इंडक्शन स्टोव, माइक्रोवेव और एयरफ्रायर ज्यादा खरीद रहे हैं। और पढें: OLED डिस्प्ले और 48MP कैमरा वाले iPhone 17e को खरीदने का सही समय, मिल रहा 4000 का जंबो Discount

इंडक्शन और इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग अचानक क्यों बढ़ गई?

देशभर में इंडक्शन स्टोव और बाकी इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की मांग अचानक बढ़ गई है। मेट्रो शहरों में कुछ मॉडल्स Out Of Stock हो चुके हैं, जबकि कुछ की कीमतें भी बढ़ गई हैं। Flipkart, Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसी क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने बताया कि इन शहरों में कई मॉडल Out Of Stock दिख रहे हैं। रिटेल चेन में भी यही स्थिति नजर आ रही है। लोग LPG की संभावित किल्लत और बढ़ती कीमतों से बचने के लिए अब इलेक्ट्रिक ऑप्शन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और पढें: Ai+ Pulse 2 की भारत में पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर

Flipkart ने क्या कहा?

Flipkart के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने देखा है कि इंडक्शन स्टोव की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, पहले 3-4 हफ्तों में जो बिक्री होती थी, अब सिर्फ 4-5 दिनों में वह चार गुना बढ़ गई है। दिल्ली, कोलकाता और यूपी जैसे शहरों में इसकी मांग सबसे ज्यादा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक कुकर, केटल और एयरफ्रायर की बिक्री में भी तेजी आई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह बढ़ती मांग और भी बढ़ेगी।’

Add Techlusive as a Preferred Source

क्या रेस्टोरेंट्स पर भी पड़ा इसका असर?

घर के अलावा रेस्टोरेंट्स पर इसका असर सबसे पहले पड़ रहा है। कई शहरों में रेस्तरां अपने ऑपरेशन कम कर रहे हैं या मेनू में बदलाव कर रहे हैं क्योंकि गैस की आपूर्ति सीमित हो गई है और सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। LPG के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹60 बढ़कर ₹913 हो गया है। इस स्थिति में आम लोग किफायती ऑप्शन की तलाश में हैं और यही वजह है कि इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की मांग अचानक बढ़ गई है।