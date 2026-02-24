MWC 2026 से पहले Honor पेश करेगा अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, AI से होगा लैस

चीनी टेक कंपनी Honor ने Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) से ठीक पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी 1 मार्च को बार्सिलोना, स्पेन में अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पेश करेगी। MWC 2026 की शुरुआत 2 मार्च से होगी और यह 5 मार्च तक चलेगा। हर साल की तरह इस बार भी दुनियाभर की स्मार्टफोन और टेक कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट और इनोवेशन दिखाएंगी लेकिन Honor ने इस बार कुछ अलग और बड़ा करने का संकेत दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उसने एडवांस रोबोटिक्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक खास डिवाइस तैयार किया है, जो AI फीचर्स से लैस होगा। और पढें: Xiaomi 17 Series के ग्लोबल लॉन्चिंग से पहले नए कलर्स हुई लीक, मिल सकते हैं ये फीचर्स, रिपोर्ट्स में हुआ खुलास

Honor के ह्यूमनॉइड रोबोट में कौन-कौन से नए फीचर्स हो सकते हैं

Honor के मुताबिक यह उसका पहला ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई स्मार्ट फीचर दिए जाएंगे। कंपनी द्वारा जारी किए गए टीजर वीडियो में रोबोट की डिजाइन की हल्की झलक भी दिखाई गई है। इस रोबोट के माथे पर एक खास तरह का वाइजर नजर आता है, जिसमें कैमरा दिया जा सकता है। यह कैमरा रोबोट को रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचने, आसपास के माहौल को समझने और उसी के अनुसार जवाब देने या काम करने में मदद कर सकता है। रोबोट का चेहरा हॉलो डिजाइन में होगा, जिसे सामने से एक ग्लास पैनल से कवर किया जाएगा। वेबसाइट की लैंडिंग पेज के अनुसार, रोबोट के पीछे ‘Alpha’ ब्रांडिंग भी दी जाएगी, जो Honor के अपकमिंग Robot Phone में भी देखने को मिल सकती है। और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

Honor के इस इवेंट का क्या नाम होगा

यह ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरह हाथ और पैर यानी पूरा सेट ऑफ लिम्ब्स के साथ आएगा, जिससे यह चल-फिर सकेगा और आसपास की चीजों के साथ इंटरैक्ट कर सकेगा, हालांकि कंपनी ने अभी इसके स्पेसिफिकेशन, कीमत या उपलब्धता के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में Honor इसके बारे में और खुलासे करेगी। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रोबोट स्मार्टफोन और AI डिवाइस के इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकता है, जहां मोबाइल और रोबोट एक-दूसरे से कनेक्ट होकर काम करेंगे। Honor ने अपने इवेंट का नाम ‘AI Device Ecosystem Era’ रखा है, जिससे साफ है कि कंपनी AI-Based डिवाइस की नई दुनिया दिखाने की तैयारी में है।

Honor Magic V6 और Robot Phone भी होंगे लॉन्च

रोबोट के साथ-साथ Honor अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Honor Magic V6 और Robot Phone को भी 1 मार्च को ग्लोबली लॉन्च करेगा। कंपनी का यह खास इवेंट दोपहर 1 बजे से 2 बजे CET (भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे से 1:30 बजे तक) आयोजित होगा। Magic V6 एक प्रीमियम फोल्डेबल फोन होगा, जबकि Robot Phone को पॉप-आउट कैमरा डिजाइन के साथ टीज किया गया है। MWC 2026 में Xiaomi समेत कई चीनी कंपनियां भी अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी।