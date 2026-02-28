Huawei ने ग्लोबल लॉन्च की नई स्मार्टवॉच Watch GT Runner 2, मिलेंगे कमाल के फीचर्स, कीमत बस इतनी

Huawei ने अपनी नई प्रीमियम स्मार्टवॉच Huawei Watch GT Runner 2 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दी है। यह इवेंट स्पेन के मैड्रिड में हुआ, जहां कंपनी ने इसे Huawei Mate 80 Pro और Huawei MatePad Mini के साथ पेश किया। कंपनी ने करीब 5 साल बाद प्रोफेशनल रनिंग वॉच सेगमेंट में वापसी की है। यह घड़ी खासकर Marathon और Runners के लिए बनाई गई है। इसमें इंटेलिजेंट मैराथन मोड, 3D फ्लोटिंग एंटीना, और एडवांस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स हैं, जो एलीट और शौकिया Runners दोनों के लिए मददगार होंगे। साथ ही यह घड़ी हल्की और बेहतर टाइटेनियम बॉडी के साथ आती है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनना आरामदायक रहता है। और पढें: Huawei Watch D2 Launched in India: स्टाइलिश लुक और मेडिकल-ग्रेड फीचर्स से है लैस, जानें कीमत

कितनी है कीमत और किन देशों में मिल रही है यह प्रीमियम स्मार्टवॉच

कीमत की बात करें तो UK में Huawei Watch GT Runner 2 की कीमत GBP 350 (करीब 42,900 रुपये) रखी गई है, फिलहाल यह Huawei की आधिकारिक UK वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह स्मार्टवॉच Dawn Orange, Dusk Blue और Midnight Black जैसे तीन शानदार कलर्स में आती है। बाकी देशों में इसकी उपलब्धता को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसे और बाजारों में भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसे प्रीमियम रनिंग वॉच कैटेगरी में उतारा है, जहां यह Garmin और बाकी स्पोर्ट्स वॉच ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है।

क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इस वॉच में 1.32-inch की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 466×466 पिक्सल है और ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है। स्क्रीन को सेकेंड जेनरेशन कुनलुन ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे यह ज्यादा टिकाऊ बनती है। इसमें नया Intelligent Marathon Mode दिया गया है, जिसे DSM-Firmenich Running Team के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह मोड स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्लान, पर्सनलाइज्ड रेस तैयारी और रियल टाइम डेटा दिखाता है। रनर्स अपने पेस, अनुमानित फिनिश टाइम और टारगेट गैप को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल पेसर, फ्यूलिंग रिमाइंडर, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, रनिंग पावर और Running Ability Index जैसे एडवांस मेट्रिक्स भी मिलते हैं। Huawei Health ऐप रन के बाद रिकवरी और फॉर्म एनालिसिस की जानकारी भी देता है।

इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत

इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका 3D फ्लोटिंग एंटीना सिस्टम है, जो कंपनी के अनुसार पोजिशनिंग एक्युरेसी को 20% तक बेहतर बनाता है। यह डुअल-बैंड L1+L5 GPS के साथ GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS और NavIC जैसे कई सैटेलाइट सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर टनल या भीड़भाड़ वाले इलाके में सिग्नल कमजोर हो जाए, तो भी यह रूट और दूरी की गणना जारी रखता है। इसके अलावा इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, 40 मीटर तक फ्रीडाइविंग सपोर्ट, 5ATM और IP69 वाटर-डस्ट रेजिस्टेंस, ECG मॉनिटरिंग, हार्ट रेट वैरिएबिलिटी, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, NFC पेमेंट, स्टैंडअलोन म्यूजिक और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी लाइफ हल्के इस्तेमाल में 14 दिन, सामान्य यूज में 7 दिन और आउटडोर वर्कआउट मोड में 32 घंटे तक बताई गई है, जो इसे लंबी दूरी के धावकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनाती है।