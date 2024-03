Honor MagicBook X14 Pro और X16 Pro लैपटॉप्स की इतनी होगी कीमत, 25 मार्च से कर पाएंगे प्री-ऑर्डर

Honor MagicBook X14 Pro और X16 Pro लैपटॉप्स को कुछ समय पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पक लिस्ट किया गया था। इससे लैपटॉप्स के खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च टाइमलाइन से लेकर प्री-सेल और प्राइज रेंज भी रिवील कर दी है। Honor के इन लैपटॉप्स को मार्च से ही प्रा-ऑर्डर किया जाएगा। लैपटॉप अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Honor MagicBook X14 Pro और X16 Pro लैपटॉप्स को 25 मार्च, 2024 से भारत में प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा। कंपनी अपने इन दोनों अपकमिंग लैपटॉप्स को अप्रैल के पहले हफ्ते में लॉन्च कर सकती है। इन लैपटॉप्स को भारतीय बाजार में 60 हजार रुपये से कम में पेश किए जा सकता है।

कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि ये दोनों लैपटॉप्स i5 13th gen H प्रोसेसर के साथ आएंगे। अमेजन लिस्टिंग से पता चला है कि दोनों लैपटॉप्स को स्लीक थिन और लाइट मेटल फिनिश डिजाइन के साथ लाया जाएगा। MagicBook X14 Pro में 14 इंच का Full HD डिस्प्ले और MagicBook X16 Pro में 16 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है। इनका आस्पेक्ट रेशियो 16:10, पीक ब्राइटनेस 300 nits है। इनमें E-Book मोड भी मिलेगा।

ये लैपटॉप्स 35W स्मार्ट मोड और 40W हाई पावर्ड मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। इस डिवाइस में 60Wh बैटरी दी गई है। यह 65W टाइप-सी पोर्ट फास्ट चार्जिंग दी गई है। फुल HD वीडियो प्लेबैक में 11.5 घंटे तक चल सकता है।

