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Honor ला रहा दो धाकड़ फोन, iPhone 17 Pro Max जैसे डिजाइन के साथ मिलेंगे दमदार फीचर्स!

Honor 600 और Honor 600 Pro की इमेज ऑनलाइन लीक हो गई है। इस तस्वीर में फोन की पहली झलक देखी जा सकती है। इसके अलावा, हैंडसेट में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन का भी पता चला है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 24, 2026, 11:14 AM (IST)

HONOR Power2
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Honor ने इस महीने की शुरुआत में Honor 600 Lite को लॉन्च किया था। अब खबर है कि कंपनी इस लाइनअप में दो नए फोन Honor 600 और Honor 600 Pro को लाने की तैयारी में लग गई है। इस बीच दोनों अपकमिंग फोन से जुड़ी फोटो सामने आई है, जिसमें पहली झलक देखी जा सकती है। इसके साथ दोनों हैंडसेट के कुछ फीचर्स भी रिवील हुए हैं। आइए जानते हैं… news और पढें: Honor X80i के लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक, TENAA लिस्टिंग में आया सामने

iPhone से मिलता है लुक

GSMArena ने अपनी रिपोर्ट में Honor 600 और Honor 600 Pro की लीक इमेज साझा की हैं, जिन्हें देखने से पता चलता है कि दोनों डिवाइस का लुक iPhone 17 Pro व iPhone 17 Pro Max मिलता-जुलता है। हॉनर 600 के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि 600 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। news और पढें: लॉन्च से पहले ही छाया Honor Magic V6, MWC से पहले दिखी लगभग बिना क्रीज वाली डिस्प्ले

Credit: GSMArena

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

रिपोर्ट की मानें, तो हॉनर 600 व 600 प्रो में 6.57 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1.5के होगा। पावर व परफॉर्मेंस के लिए फोन्स में Snapdragon 8 सीरीज का प्रोसेसर दिया जाएगा। साथ ही, 512 जीबी तक स्टोरेज मिल सकती है। news और पढें: MWC 2026 से पहले Honor पेश करेगा अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, AI से होगा लैस

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अपकमिंग फोन्स में 200MP का कैमरा मिलने की संभावना है। इसके साथ टेलीफोटो लेंस को भी जगह दी जा सकती है। इसके रियर में ग्लास का बैक पैनल और मेटल फ्रेम मिल सकता है।

बैटरी

हॉनर के अपकमिंग स्मार्टफोन्स में 9000mAh की जंबो बैटरी दी जा सकती है। इसको फास्ट चार्जिंग का साथ मिलेगा। इनमें सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

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कब उठेगा पर्दा ?

हॉनर ने 600 और 600 प्रो की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि दोनों फोन को मई या फिर जून में लॉन्च किया जा सकता है। इन दोनों की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जाने की उम्मीद है।