Honor X80i के लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक, TENAA लिस्टिंग में आया सामने

Honor अपने X-Series के नए फोन Honor X80i पर काम कर रही है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह फोन हाल ही में चीन की सर्टिफिकेशन वेबसाइट TENAA पर देखा गया है। इस लिस्टिंग से फोन के कई अहम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी, OLED डिस्प्ले और दमदार कैमरा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Honor X70i का अपग्रेडेड वर्जन होगा। TENAA पर दिखने के बाद अब माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च कर सकती है।

डिस्प्ले, प्रोसेसर और स्टोरेज के क्या ऑप्शन मिल सकते हैं?

TENAA की लिस्टिंग के अनुसार Honor का यह नया फोन मॉडल नंबर LNA-AN00 के साथ सामने आया है, जिसे Honor X80i से जोड़ा जा रहा है। फोन में 6.6-inch का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1200×2600 पिक्सल बताया गया है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2.6GHz स्पीड वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा यह फोन कई RAM ऑप्शन में आ सकता है, जिसमें 6GB, 8GB, 12GB और 16GB तक RAM शामिल हो सकती है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128GB, 256GB, 512GB और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है। इतने बड़े स्टोरेज ऑप्शन के साथ यह फोन उन यूजर्स के लिए भी अच्छा हो सकता है जिन्हें ज्यादा फोटो, वीडियो और ऐप्स स्टोर करने की जरूरत होती है।

कैमरा और सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हो सकते हैं?

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Honor X80i में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। लिस्टिंग के अनुसार इसका मुख्य कैमरा 50MP का होगा, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन में कई जरूरी सेंसर भी मिल सकते हैं, जैसे ग्रैविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर। सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में फेस रिकग्निशन फीचर भी हो सकता है। कुछ लीक में यह भी कहा गया है कि इसमें IR ब्लास्टर भी मिल सकता है, जिससे यूजर टीवी या बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं।

बैटरी, डिजाइन और संभावित कीमत क्या हो सकती है?

बैटरी की बात करें तो TENAA लिस्टिंग के अनुसार Honor X80i में 6800mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसे मार्केटिंग में करीब 7000mAh बैटरी के तौर पर पेश किया जा सकता है। फोन का वजन करीब 185 ग्राम बताया गया है और इसकी मोटाई लगभग 7.34mm हो सकती है, जिससे यह पतला और हल्का महसूस हो सकता है, फिलहाल Honor ने इस फोन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन TENAA पर लिस्टिंग से संकेत मिलते हैं कि इसकी लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं है। याद दिला दें कि Honor X70i को पिछले साल चीन में लगभग 1399 युआन (करीब 16,000 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Honor X80i भी मिड-रेंज सेगमेंट में दमदार फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है।