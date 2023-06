Google ने Docs और Slides के बाद अब Duet AI फीचर्स को Sheets के लिए भी पेश कर दिया है। एक ट्वीट के जरिए कंपनी ने बताया कि “Help me Organise” फीचर गूगल वर्कस्पेस लैब्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। Google Workspace के लिए आया Duet AI अब यूजर्स को Google Sheets ऑर्गनाइज करने में मदद करेगा। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Google I/O 2023 में कंपनी ने कई जेनरेटिव AI फीचर्स अनाउंस किए थे। अब इन्हें रोल आउट किया जा रहा है। Google Workspace के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बस डिस्क्राइब करें कि आप क्या करना चाहते हैं और शीट्स आपको शुरू करने में मदद करने के लिए कस्टम टेम्पलेट तैयार करेक देगा।

ट्वीट में यह भी बताया गया है कि इस फीचर को Google Workspace Labs के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है।

Duet AI for Google Workspace can now help you stay organized in Google Sheets. Just describe what you want to accomplish, and Sheets will generate custom templates to help you get started. Rolling out now in #GoogleWorkspace Labs → https://t.co/0VPbhLziA0 pic.twitter.com/t7RH9haY8l

